Gf Vip in fiamme! Giulia Provvedi fa la doccia e… Pubblico svenuto Il video

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Sta beneal “Grande Fratello Vip” che per la showgirl si sta rivelando “quasi” una terapia. Dopo la fine della tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, la mora delle Donatella aveva bisogno di staccare da tutto per ritrovare se stessa. “A me sta servendo molto. Ho il tempo di analizzarmi, di pensare… Io avevo questa necessità, sto rifiorendo. Il bello di questo programma è che non puoi che uscirne meglio” confida a Elia e Francesco. La gemella mora confessa che non avrebbe mai accettato di partecipare senza la sorella al suo fianco. Il discorso torna sulle storie passate, sulle relazioni tormentate. “Sfido chiunque ad entrare in Confessionale e trovarsi la foto dell’ex lì. Da quel giorno ho capito che forse non ho mai affrontato quel dolore”, ammette l’ex tronista. “Noi tre abbiamo un comune denominatore, ...