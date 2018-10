Gf Vip | i concorrenti svelano all’improvviso una clausola del contratto

Gf Vip 2018 - caos nella notte : è scontro tra la Marchesa e i concorrenti : caos nella notte al Gf Vip 2018: scontro tra la Marchesa e i concorrenti Stanotte c’è stato un po’ di caos al Gf Vip 2018: la Marchesa e i concorrenti ci hanno permesso di ricostruire i fatti durante lo scontro che hanno avuto a pranzo. Anzi, dovremmo parlare di un confronto più che di scontro. […] L'articolo Gf Vip 2018, caos nella notte: è scontro tra la Marchesa e i concorrenti proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - Lory Del Santo entra nella Casa. Ma non tutti i concorrenti sono felici : Come ci si poteva immaginare, l'ingresso di Lory Del Santo nella casa del Gf Vip non ha convinto tutti i concorrenti. Se la prima ad abbracciarla è stata la simpatica Giulia Salemi e poi tutto il ...

Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip : la reazione dei concorrenti : Grande Fratello Vip, Lory Del Santo entra nella Casa: la risposta alle critiche ricevute Dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip si è tanto discusso nell’ultima settimana. Questa sera, però, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di sentire parlare la diretta interessata in persona. Prima della morte del figlio Loren, ha […] L'articolo Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip: la reazione dei concorrenti ...

GF Vip - i concorrenti commentano l’entrata di Lory Del Santo : lei replica in diretta : L'attrice ha commentato in diretta le opinioni critiche dei compagni sul suo ingresso nella Casa a pochi mesi dalla morte...

Grande Fratello Vip 2018 - concorrenti a rischio squalifica per bestemmia? Ecco chi sono : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso Bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , quest'anno a rischio ...

Grande Fratello Vip - due concorrenti a rischio squalifica per bestemmia : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , quest'anno a rischio ...

Grande Fratello Vip 2018 - concorrenti a rischio squalifica per bestemmia? Ecco chi sono : di Ida Di Grazia La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso Bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , ...

Grande Fratello Vip 2018 - seconda puntata/ Diretta ed eliminato : dieci concorrenti in nomination - chi uscirà? : Grande Fratello Vip 2018, Diretta seconda puntata: il primo eliminato, l'ingresso di Lory Del Santo, nuove nomination e tante sorprese in questo nuovo appuntamento.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 18:19:00 GMT)

Caos al Gf Vip - i concorrenti rischiano l'espulsione per una bestemmia : Cambiano i personaggi, passano gli anni, ma le abitudini sembrano essere sempre le stesse: al Gf Vip pare che alcuni concorrenti abbiano bestemmiato. E non parliamo di un concorrente, ma di più ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin sbotta : attriti in casa tra i concorrenti : Enrico Silvestrin sbotta, al GF VIP anche l’olio diventa un problema Al Grande Fratello VIP Enrico Silvestrin ha sbottato. Non sarà di certo un argomento trattato nella ghiottissima puntata di stasera, non in modo approfondito almeno, ma le cose che si son dette e quanto accaduto dà un’idea di quello che potrebbe succedere nei prossimi […] L'articolo Grande Fratello VIP, Enrico Silvestrin sbotta: attriti in casa tra i ...

Bestemmia al Grande Fratello Vip - brutta cosa. Panico tra i concorrenti : Caos al Grande Fratello Vip. Scoppia il Panico a causa di una presunta Bestemmia pronunciata da uno dei concorrenti. Il filmato incriminato ha fatto il giro del social network nella giornata di domenica 30 settembre, ma gli utenti continuano a parlarne. Tutti sono convinti che si parlerà del caso nella diretta di lunedì primo ottobre. Anche perché, nelle edizioni passate, i concorrenti che avevano Bestemmiato, erano stati subito ...

Gf Vip - retroscena bomba : notte insieme per due concorrenti prima del reality : Benedetta Mazza e Stefano Sala avrebbero dormito insieme ma senza arrivare al bacio. A raccontarlo è il modello

Grande Fratello Vip : concorrenti in isolamento e Merola dice 'Sono stato con Moana Pozzi' : Il Grande Fratello Vip ha portato in isolamento i concorretti da circa una settimana e i Vip cominciano a conoscersi e lasciarsi andare nelle prime rivelazioni. Il concorrente più preso di mira è Elia Fongaro, il biondo velino di Striscia la Notizia del 2013, che viene tendenzialmente emarginato dagli altri concorrenti per colpa del suo atteggiamento un po' troppo spigoloso. Mario Merola invece ha raccontato della sua breve storia d'amore con la ...

Gf Vip : secondo alcuni concorrenti Monte si vuole creare una finta storia d’amore : Il fortunato reality show “Grande Fratello Vip” [VIDEO]è iniziato su Canale 5 da meno di una settimana e gia' nella casa di Cinecitta' sono nate le prime simpatie e antipatie. A catturare l’attenzione del pubblico è stata ancora una volta Giulia Salemi che, dopo aver ammesso di aver avuto una cotta per Francesco Monte quando era tronista a “Uomini e Donne”, ha dimostrato di essere veramente interessata al modello tarantino. Alcune ore fa Enrico ...