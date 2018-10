Genova | sfollati in corteo | Toninelli | basta bugie Video ponte Morandi | 1000

Genova - protestano gli sfollati. Antitrust : bene escludere Autostrade | : La ricostruzione non potrà però estromettere altri se non la società attualmente concessionaria. Residenti e commercianti intanto chiedono certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte, non elemosina". ...

Genova - fischi e urla al corteo di sfollati e commercianti verso i politici : “Apriteci le strade - vogliamo risposte” : C’è stato anche qualche fischio stamattina in piazza De Ferrari quando il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, sono arrivati nella sede della Regione per incontrare una delegazione di manifestanti. Non si è trattato di una vera e propria contestazione ma di un segnale di insofferenza da parte degli abitanti e dei commercianti della Valpolcevera che aspettano risposte concrete e tempi certi, ...

Genova - la protesta di commercianti e sfollati : “Siamo dietro a un muro. Aprite le strade o blocchiamo la città” : Cittadini, commercianti, sfollati. Oltre tremila abitanti della Valpolcevera, il quartiere rimasto fuori dalla città dopo il crollo del Ponte Morandi, sono scesi in piazza per chiedere fatti anziché promesse. Un coordinamento spontaneo, senza partiti e sindacati, che ha unito commercianti e sfollati: “Siamo pericolosi perché non ci faremo strumentalizzare né dal governo né dell’opposizione, vigileremo che alle promesse seguano i fatti e si ...

Ponte Genova : sfollati manifestano e Toninelli vede commissaria Bulc - "l'Ue che ci piace" : A Genova un corteo di 5mila persone è partito questa mattina a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per chiedere risposte urgenti alla popolazione colpita dal crollo del Ponte Morandi. Dietro lo striscione “Liberate la Valpolcevera”, hanno marciato sfollati, commercianti, residenti e lavoratori portuali. In contemporanea il ministro ai Trasporti, ...

