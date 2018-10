Genova | la protesta di commercianti e sfollati in piazza | “Siamo isolati | liberate la

Genova - la rabbia degli sfollati : 'Andiamo a protestare sotto casa di Grillo' : Il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, protesta dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro dei monconi del ponte ...

Gli sfollati di Genova pronti a protestare sotto casa di Beppe Grillo : "Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto è ferocemente arrabbiato". Lo ha detto il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, ai microfoni di Mediaset. "Per questo siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant'Ilario, sotto casa di Beppe Grillo".La polemica arriva dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro ...

Genova approva il Registro delle famiglie - protesta in municipio : “Fuffa discriminatoria”. Pd : “Alla città oggi serve altro” : L’unione di intenti bipartisan che ha contraddistinto le sedute del consiglio comunale di Genova nelle sedute successive al crollo del ponte Morandi si è frantumata nel pomeriggio di ieri di fronte alla mozione presentata dalla maggioranza di istituire un “Registro delle famiglie”. “L’intenzione è quella di stilare un elenco delle persone regolarmente sposate, con figli conviventi e residenti a Genova – spiegano dal Comune -. Ma non c’è ...

Notizie del giorno. Ponte di Genova : protesta degli sfollati e Toninelli : Notizie del giorno: Ponte di Genova. Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha riferito alla Camera sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ministro ha affermato che “non sarà Autostrade a ricostruire il Ponte. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i costi sarà la società concessionaria Aspi”. Notizie del giorno: la protesta degli sfollati del Ponte Morandi Una cinquantina di ...

"Fatemi rientrare in casa per recuperare le foto di famiglia". La protesta degli sfollati di Genova : Chiedono di poter rientrare nelle loro case, anche solo per qualche momento, per recuperare un po' delle loro cose, dei loro ricordi, della loro vita. È quanto emerge dalla protesta degli sfollati di Genova, che dopo il crollo del Ponte Morandi hanno perso la loro casa. A riportare i momenti della protesta in consiglio regionale, un articolo pubblicato su la Stampa. Le famiglie evacuate sono 225.Il portavoce del comitato, Franco Ravera, ...

Genova - PROTESTA SFOLLATI DEL PONTE MORANDI - 'RISPETTO'/ Di Maio contro Toti - Fico : 'Scuse a nome dello Stato' : GENOVA, crollo PONTE MORANDI: rivolta degli SFOLLATI, 'noi prima di Ansaldo'. Bucci e Toti, 'demolizione in 5 giorni'. Le ultime notizie.

Genova - la protesta degli sfollati : "Ridateci le nostre case". Toninelli : "Autostrade non ricostruirà il ponte ma lo pagherà" : Urla e spintoni durante il Consiglio regionale della Liguria. I proprietari delle abitazioni nella zona rossa hanno chiesto...

Genova - ponte Morandi : protesta sfollati - "rispetto!"/ Ultime notizie - Toninelli : "Governo aiuterà le famiglie" : Crollo ponte Morandi: i 13 nomi di chi sapeva. Ultime notizie, conoscevano le pessime condizioni del viadotto ma non sono intervenuti per risolvere la situazione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:02:00 GMT)

Di Maio : 'Gli sfollati di Genova hanno ragione a protestare' : Se le accetti perdi il reddito perché entri nel mondo del lavoro. Se fai il furbo rischi sei anni di galera. Il reddito ci serve per reinserire lavorativamente 10 milioni di persone sotto la soglia ...

Crollo Genova - sfollati protestano alla Regione : urla e spintoni : Genova, 4 set., askanews, - Momenti di tensione a Genova davanti al Consiglio regionale della Liguria. Decine di cittadini sfollati dopo il Crollo di Ponte Morandi, che chiedevano di poter rientrare ...

Genova - protestano gli sfollati del ponte Morandi : “Rispetto - prima la casa” : Urla e lacrime degli sfollati a Genova davanti alla sede della Regione dove è in corso la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul crollo del ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose.Continua a leggere