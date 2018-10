Genova | gli sfollati | ' Liberate la Valpocevera | siamo intrappolati'

Genova - la rabbia degli sfollati : “Liberate la Valpolcevera”. I commercianti : “Riaprire le strade” : “Liberate la Valpolcevera” è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la ‘vità nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel ...

Genova non riesce a ripartire e gli sfollati insieme ai camalli sfilano in corteo : Prima manifestazione a due mesi dal crollo del ponte Morandi, organizzata dai comitati dei quartieri Certosa e Bolzaneto, per chiedere al governo di modificare il decreto giudicato insufficiente -

Genova non riesce a ripartire e gli sfollati insieme ai camalli sfileranno in corteo : I manifestanti arriveranno fino alla sede della Regione e alla prefettura, per chiedere più attenzione, interventi concreti e meno parole. Soprattutto modifiche al decreto giudicato insufficiente -

Andrea De Carlo : “I politici sono degli intrattenitori. A Genova ricostruire è diventata l’ultima ambizione” : "Il problema dell'Italia non è il razzismo, ma l'ottusità e anche il solo ipotizzare l'uscita dall'Europa. Questo vorrebbe dire chiuderci nel nostro piccolo mondo, quando siamo trascinati da correnti oceaniche. Con la nostra piccola barchetta andremmo a fondo". Parla così – con un'inaspettata veemenza - Andrea De Carlo, appena tornato in libreria con "Una di Luna" (La Nave di Teseo). Parla così dalla riviera ...

Genova - Toninelli : anticiperemo i risarcimenti per gli sfollati e Autostrade pagherà : I risarcimenti per gli sfollati del ponte di Genova saranno nel decreto e lo Stato anticiperà i soldi che poi però Autostrade gli risarcirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo ...

Aprire un business on line - Torino e Genova meglio di Milano : Milano - Avete perso il lavoro e volete Aprire una vostra attività on line, per risparmiare sui costi di gestione e per stare al passo coi tempi? Il paese che fa per voi è il Canada, dove le ...

Decreto Genova - Bucci : "Voglio rinunciare a compenso da commissario" - : Il sindaco ha annunciato che, se sarà possibile, non incasserà i 200 mila euro previsti. Il nuovo commissario ha poi parlato dei suoi primi obiettivi e delle possibili tempistiche per la ricostruzione ...

L'Italia rende omaggio alle vittime di Genova - la Nazionale in visita al Ponte Morandi : "Vogliamo aiutare la città" : Mercoledì prossimo l'amichevole contro l'Ucraina: la Federazione si mobilita a sostegno dei genovesi

Ponte Genova : Palazzo Chigi sceglie il sindaco Bucci come commissario - Toti dà l'ok : Dopo una telefonata questa mattina tra il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Regione Toti Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal decreto, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi. La Regione ha già risposto con parere favorevole. Lo riferisce l'ente di Piazza De Ferrari.

Gli sfollati di Genova sul piede di guerra : “Fondi congelati - a rischio i risarcimenti” : Un mese e mezzo ad aspettarlo, il fatidico, ormai famigerato decreto Genova, e adesso vorrebbero stracciarlo. Sono sul piede di guerra gli sfollati della zona rossa, sui quali ieri si è abbattuta l’ennesima tegola: la società Autostrade ha congelato la seconda tranche dei contributi che il Comitato sfollati aveva chiesto per far fronte alle nuove s...

Congelati i contributi per gli sfollati di Genova. Il comitato : "Temiamo siano a rischio gli indennizzi sulle case" : Congelata, per il momento, la seconda tranche dei contributi per gli sfollati di Genova. Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa proprio sull'erogazione di queste risorse. Luca Fava, uno dei rappresentanti del comitato delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo il crollo del ponte Morandi, spiega: "Lo abbiamo saputo dopo un incontro con il Comune. Dopo il decreto, che ...