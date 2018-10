Genova tra fischi e urla : "Risposte - non elemosina" : "Lavoro, strade, sanità". Questo lo slogan cantato a squarciagola stamattina dalle 5 mila persone che hanno partecipato, per le vie di Genova, alla manifestazione promossa dai residenti della Valpolcevera per chiedere a istituzioni locali e governo nuove e urgenti misure in favore della valle, spaccata in due dal crollo di ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il corteo si è svolto in contemporanea con l'incontro bilaterale tra il commissario ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : spero decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Pd - Martina : ripartiamo dai fischi di Genova - ci sentono distanti : Detto questo, alla politica dell'odio virale dobbiamo contrapporre il nostro impegno diretto a fianco delle persone'. In merito all'ipotesi di revocare la concessione ad Autostrade, Martina ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

I fischi di Genova caratterizzano il dibattito nel Pd : Martina non la pensa come Anzaldi e la Serracchiani, che avevano parlato di claque politica, di fischi organizzati -

Nel Pd il dibattito riprende dai fischi di Genova : Un dissenso che rende ancora più evidente l'urgenza, in seno ai dem, di un cambio di marcia. Renzi denuncia il 'clima giacobino anti-Pd', una atmosfera di estremismo e intransigenza che - prevede - si ...

Maurizio Martina : "Il Pd deve ripartire dai fischi di Genova per cambiare" : Il Pd prova a ripartire dopo i fischi a Genova. Lo fa con il suo segretario, Maurizio Martina, che sprona il partito a ripartire proprio da quella contestazione: "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare"."L'unica cosa da non fare - aggiunge Martina - è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a ...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : Anzaldi Tra i primi Michele Anzaldi, che denuncia: 'Mai si era vista la claque politica alle esequie, con un gruppo organizzato che 24 ore prima dei funerali incontra a Viareggio il ministro dell'...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : I fischi, molti o pochi che siano stati, giunti a Maurizio Martina durante i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno colpito la comunità del Pd. Soprattutto perché, negli stessi minuti, dalla stessa folla sono partiti diversi applausi per i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Molti esponenti e simpatizzanti del Partito hanno criticato le parole del premier Giuseppe Conte e dei due leader M5s e Lega, ma ...