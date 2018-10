Genova | crollo ponte Morandi | Valpolcevera | 5000 a corteo Video ultime notizie | Toti e

Prof scrive all'alunna morta nel crollo di Genova : "A cosa serve allenare le vostre menti se poi il destino sa essere così vigliacco" : Roberto D'Ingiullo è un insegnate di scuola media a Brignone di Pinerolo. Un maestro molto amato dai suoi alunni, e tra questi c'era anche Camilla Bellasio, una delle vittime più giovani del crollo del ponte Morandi di Genova . Il Prof essore, con un commovente post Facebook, ha ricordato la sua alunna morta in quel terribile giorno."Ero venuto - scrive D'Ingiullo - a salutarvi a giugno. Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le ...

Crollo Genova - abitanti Valpolcevera in piazza : aprite le strade : Genova , 8 ott., askanews, - A quasi due mesi dal tragico Crollo del ponte Morandi, a Genova scoppia la protesta degli abitanti della Valpolcevera . Alcune centinaia di cittadini, lavoratori e ...

Crollo Genova - cittadini in piazza : 'Risposte concrete' - Commissaria Ue : 'Vi aiuteremo per la ricostruzione' : Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...