Genova | cittadini in piazza | ora risposte | Le foto

Crollo Genova - cittadini in piazza : 'Risposte concrete' - Commissaria Ue : 'Vi aiuteremo per la ricostruzione' : Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...

Crollo Genova - cittadini in piazza : 'Ora risposte' : Oltre un migliaio di persone si sono radunate davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, per il corteo di protesta indetto da un'aggregazione spontanea di cittadini di ...

Genova - collettivo Portuali : “Lo Stato regala infrastrutture ai privati e i cittadini pagano il conto” : Si sono dati appuntamento al Circolo dell’Autorità Portuale di Genova i lavoratori del collettivo che mette insieme dipendenti e precari dei terminal e camalli della compagnia unica. A quasi un mese dal crollo del ponte Morandi, hanno deciso di prendere parola per esprimere pubblicamente il loro pensiero sulle ragioni profonde della strage: “Siamo qua per dire semplicemente che la privatizzazione ha fallito – scandisce Luca Franza, ...

Disastro di Genova : le misure delle banche a favore dei cittadini colpiti : Dalla sospensione dei mutui ai finanziamenti per la ricostruzione, fino alle polizze per i figli delle vittime

Crollo ponte - Autostrade : a Genova 2 punti contatto per cittadini : Roma, 21 ago., askanews, - In collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, Autostrade per l'Italia ha allestito a Genova due punti di contatto - presso il Centro Civico del Buranello e ...

"A Genova non ci sono colpe da assegnare - se non alla nostra incompetenza - alla nostra incuria e al poco interesse per i cittadini" : "Quando il ponte Morandi è venuto giù sono rimasta impietrita. Una sensazione così l'avevo provata solo davanti al crollo delle Torri Gemelle. Adesso c'è disperazione. C'è rabbia. C'è dolore. sono cose che non dovrebbero succedere. Non dovrebbero succedere". Le parole di Carla Signoris, genovese classe 1958, attrice e conduttrice televisiva, comica e doppiatrice, sono la sostanza stessa del tormento. La ...

Ponte Morandi - il sindaco di Genova : “Valuteremo aiuti di Autostrade”. L’appello ai cittadini : “Usate il trasporto pubblico” : Autostrade per l’Italia vi sta aiutando? “Si, Autostrade ha offerto molti aiuti concreti, nei prossimi giorni li valuteremo”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto alla domanda dei cronisti fuori dalla camera ardente dove ha incontrato i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il sindaco ha risposto in maniera breve senza aggiungere altri particolari. L'articolo Ponte Morandi, il sindaco di Genova: ...

Genova - la rabbia dei parenti delle vittime : "Omicidio di Stato - cittadini non tutelati" : Oggi dalle 11 i funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi alla vigilia di Ferragosto, ma sono tante le...

Crollo Genova - Bucci : da cittadini grande esempio di solidarietà : Genova, 17 ago., askanews, - 'Da lunedì inizieremo l'assegnazione degli appartamenti e questo mi sembra veramente un bel risultato dopo soli cinque giorni', dalla tragedia del Ponte Morandi. Ad ...

Genova domenica in piazza - appello FB ai cittadini : Genova, 17 ago., askanews, - Manifestazione domenica sera in piazza De Ferrari a Genova per esprimere la 'rabbia' ed il 'dolore' dei genovesi per la tragedia di Ponte Morandi. L'iniziativa, denominata ...