Genoa-Parma | Piatek non basta 1-3 Ballardini | peccato | ma abbiamo dato tutto

Genoa-Parma - Piatek non basta - 1-3 - : Genova- Colpo del Parma al Ferraris: vince 3-1 e si permette anche il lusso di scrivere una pagina della sua storia. Il nono gol di Piatek è soltanto un zuccherino per il Genoa, disordinato in attacco ...

Il Genoa fa la partita - il Parma la vince. Ballardini - perché non Pandev? : Ad estrema riprova che il calcio è la scienza del pallone che rotola, la vittoria del Parma a Marassi, 3-1, non trova spiegazioni logiche altro che nell'imprevedibilità di un gioco che talvolta dribbla i pronostici e ribalta i valori . Il ...

Piatek non basta - Genoa-Parma 1-3 : ANSA, - ROMA, 7 OTT - A Genova, Parma batte Genoa 3-1, nel lunch time dell'8/a giornata di Serie A. Stavolta ai Grifoni non è bastato il bomber Piatek, salito oggi con l'ennesima marcatura a quota 9, ...

Genoa-Parma 1-3 : Rigoni - Siligardi e Ceravolo ribaltano il gol di Piatek : GENOVA - Il Parma vince, in rimonta, 3-1 a Marassi contro il Genoa in trasferta, nell'anticipo dell'ora di pranzo dell'ottava giornata di Serie A e sale a 13 punti in classifica, scavalcando gli ...

Serie A - Genoa-Parma 1-3 : Siligardi e Rigoni ribaltano il vantaggio di Piatek. Ducali al settimo posto : Il Parma ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A. I Ducali si sono imposti a Marassi e hanno così conquistato la quarta vittoria in campionato salendo momentaneamente al settimo posto in classifica con 13 punti all’attivo, superando proprio i rossoblù di appena una lunghezza. I padroni di casa avevano sboccato il risultato al 6′ con il solito gol di Piatek che ha incornato alla perfezione ...

Genoa-Parma - finisce 1-3| : Primo tempo vivace, con 5 gol segnati nei primi 35 minuti (uno annullato). Nessuna novità nella ripresa.

Il Parma vince 3-1 in casa del Genoa : gol e spettacolo a Marassi : Il Parma di Roberto D'Aversa, nonostante due grandi assenze come Gervinho e Inglese, vince per 3-1 in rimonta sul campo del Genoa di Davide Ballardini che era passato in vantaggio con il gol del solito Piatek, al settimo gol in sette partite disputate. Le reti di Rigoni, gol dell'ex, di Siligardi e di Ceravolo, però, hanno permesso ai ducali di ribaltare la partita e di prendersi tre punti importanti per la classifica. La partita di oggi è stata ...

