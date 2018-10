GEMMA GALGANI TRA ROCCO E MARCO Uomini e donne | Cappagli va via ma arriva Maurizio!

UOMINI E DONNE/ Tutti contro GEMMA GALGANI : Tina Cipollari furiosa "Sei finta!" (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e trono over news: continua la frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco. Inizia una favola d'amore o per la dama è in arrivo una nuova delusione?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - GEMMA riceve un anello : la reazione della Galgani : oggi Uomini e Donne: Rocco regala un anello a Gemma Galgani La nuova settimana di Uomini e Donne parte con una puntata dedicata interamente al Trono Over. Maria De Filippi apre il tutto con alcuni video-anticipazione di ciò che andrà in onda questa sera a Temptation Island Vip. Il docu-reality condotto dalla strabiliante Simona Ventura […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma riceve un anello: la reazione della Galgani proviene da Gossip ...

Uomini e donne - GEMMA GALGANI umiliata da Tina Cipollari : studio pieno di mummie - lei va fuori controllo : Brutta sorpresa per Gemma Galgani : la sua acerrima nemica Tina Cipollari ha fatto riempire lo studio di Uomini e donne di ' mummie ', pupazzi stile spaventapasseri ma con le fattezze della dama. ...

Uomini e donne - svolta al Trono Over : GEMMA GALGANI e Rocco - bacio in bocca in studio. Poi Maria De Filippi... : Punto di svolta al Trono Over di Uomini e donne . Dopo settimane di tira e molla, Gemma Galgani e Rocco non sono mai stati tanto vicini. Le indiscrezioni del blog specializzato Il vicolo delle News ...

Uomini e Donne - Rocco umilia GEMMA GALGANI : il gesto 'impensabile fino a poco tempo fa' - tutti a bocca aperta : L'entrata in scena di Giorgio nella puntata di lunedì 1 ottobre del trono over di Uomini e Donne non è stata digerita da Rocco . Prendendo ispirazione dalla filosofia di Gemma Galgani , 'aperta a 360°...

Uomini e Donne - GEMMA GALGANI umiliata da Rocco : 'È una bella donna' ma... Davvero? : Rocco ha deciso di conoscere altre Donne e sembra non aver perso tempo. Infatti, nella puntata di martedì 2 ottobre di Uomini e Donne durante il ballo tra Giorgio e Gemma Galgani , il cavaliere ha ...

“E lui?!?”. GEMMA GALGANI - la foto che scatena i fan. E la voce del nuovo fidanzato vola : Giorgio Manetti sarà pure fuori dal trono over di Uomini e Donne (per scelta sua, pare), ma Gemma Galgani c’è ancora. E pure quest’anno, anche se la stagione è appena iniziata, si conferma una delle protagoniste assolute. L’amatissima quanto discussa dama torinese in puntata finisce sempre al centro dei gossip e anche il pubblico da casa, oltre che quello dello studio, è solito commentare sui social le sue vicende ...

