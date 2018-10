Gaffe social di Salvini | posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano | ma

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo- il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteopubblicava su profilo Facebook uncon il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride in realtà non esiste. "Quando hanno indagato me, l'Associazione Nazionale Magistrati ha difeso il pm dichiarando "basta interferenze", ora diranno le stesse cose? Nel frattempo, se avete 2 minuti sentite cosa diceva questodiparlando del sindaco...", si legge nel post. Nelsi vede un uomo che accusadi non curarsi dei cittadini di, di dare lavoro solo ai migranti. "Mi domando perché, forse ...