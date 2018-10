Gaffe di Salvini su Riace | per contestare il sindaco condivide il video di un prestanome

Gaffe social di Salvini : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

Le ultime due Gaffe di Salvini : dall'accusa di xenofobia in Spagna ai soldi per le scuole : Negli ultimi giorni, il ministro dell'Interno si è espresso su due argomenti che non sono passati inosservati alla stampa italiana e spagnola. Si tratta di un caso accaduto nei pressi di Barcellona che Matteo Salvini ha commentato su Twitter e della dichiarazione su un investimento che servira' alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. El Periodico: il sarcasmo di Salvini e la retorica razzista In un tweet, il ministro ha descritto come ...