Frattura ad una falange per De Rossi

MotoGp Thailandia : brutta caduta per Lorenzo - paura ma nessuna Frattura : BURIRAM - Tanta paura per Jorge Lorenzo nel finale della seconda sessione di libere in vista del Gp di Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al piede riportato ad ...

Mondiali : eroica Van Vleuten - pedala 90 km con una Frattura alla gamba : Annemiek Van Vleuten è stata una delle grandi protagoniste dei Mondiali di Innsbruck . L'olandese ha conquistato la medaglia d'oro nella prova a cronometro, ma non è riuscita a realizzare la sperata ...

Una macchina passa col rosso e investe Magnini : polso Fratturato : ma un auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada - ha scritto l'ex campione del mondo-. Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino. Qualcuno mi ha detto... ...

Il ritorno di “Gola profonda” apre una nuova Frattura nella presidenza di Trump : «Strategia del caos»: così, per prima, La Stampa ha caratterizzato la governance politica del presidente americano Donald Trump. Star sempre un passo davanti agli eventi, non accettare nessuna reazione negativa, accusare i critici di tradimento, ripetere i bollettini positivi. Ora però «Fear», paura, nuovo best seller dell’antico reporter del Washi...

Non vuole tuffarsi dal ponte perché spaventata - la “amica” le dà una spinta : costole Fratturate e lesioni ai polmoni : Una ragazza di 16 anni è ai bordi di un ponte sopra il Lewis River, a Yacolt, negli Stati Uniti, insieme ad alcuni amici. Nel video, pubblicato su Youtube da Ashley Mahree, si sente la ragazza che esprime la propria contrarietà nel volersi tuffare in acqua dall’altezza di circa 18 metri. Per due volte, infatti, dice “no”, ma alle spalle un’amica, se così si può definire, le dà una forte spinta. La vittima, ora, è in ...