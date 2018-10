Francesco Monte “ha bestemmiato” | Eva Henger vuole la squalifica “Ci sono le prove?”

Francesco Monte - lite nella casa con Ivan Cattaneo : colpa di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la 'lingua in bocca' di Ivan Cattaneo, ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte bacia tutti gli uomini della Casa : dopo Ivan Cattaneo ecco a chi è toccato : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte bacia tutti. Ma non le donne della Casa, a partire da Giulia Salemi con la quale ha avuto qualche timido flirt. Nel mirino dell'ex fidanzato di Cecilia ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte bacia Fabio Basile : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte bacia tutti. Ma non le donne della casa, a partire da Giulia Salemi con la quale ha avuto qualche timido flirt. Nel mirino dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ci sono principalmente uomini. Dopo il bacio con Ivan Catteneo, stavolta il destinatario è cambiato. Come avevamo raccontato su Leggo.it, infatti, a firma Emiliana Costa, Monte sembra aver avuto già un incontro ravvicinato con un uomo della ...

Teresanna : “Francesco Monte? Anche io non ero davvero innamorata” : Francesco Monte parla di Teresanna al Grande Fratello Vip: la risposta della Pugliese a Domenica Live A meno di 24 ore dalle confessioni di Francesco Monte al Grande Fratello Vip sull’ex fidanzata Teresanna Pugliese, è arrivata la replica della napoletana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha in qualche modo dato ragione al suo ex […] L'articolo Teresanna: “Francesco Monte? Anche io non ero davvero innamorata” ...

Francesco Monte - lite nella casa con Ivan Cattaneo : tutta colpa di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3 . Su Leggo.it le ultime novità. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la '...

Eva Henger a Domenica Live : “Francesco Monte mi deve ringraziare” : Domenica Live, Eva Henger parla di Francesco Monte: la frecciatina sul Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo che il tarantino ha affrontato il discorso del canna-gate al Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato ai suoi coinquilini di aver proceduto per vie legali dopo quanto […] L'articolo Eva Henger a Domenica Live: “Francesco Monte mi deve ringraziare” ...

Francesco Monte - lite nella casa con Ivan Cattaneo : tutta colpa di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la 'lingua in bocca' di Ivan Cattaneo, ...

Eva Henger a Domenica Live : nuovo attacco a Francesco Monte (VIDEO) : Eva Henger a Domenica Live è tornata a parlare di Francesco Monte. Dopo l’intervento dell settimana scorsa la nuova opinionista di Barbara d’Urso ha parlato dell’ex tronista senza mezzi termini, chiarito le affermazioni fatte da Monte nella casa del GF Vip 3 e sferrato un nuovo attacco. Ecco cosa è successo nello studio del contenitore pomeridiano di Canale 5. Eva Henger a Domenica Live: il canna-gate Nella casa del GF Vip 3 ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte e le 'corna' di Cecilia Rodriguez : Ivan Cattaneo lo prende in giro e lui si infuria : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3 . Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la 'lingua in bocca' di Ivan Cattaneo , ...

Domenica Live - obiettivo Francesco Monte : il cannagate - Teresanna e Giulia Salemi : Barbara d’Urso inaugura il suo salotto Domenicale della puntata odierna occupandosi di Francesco Monte, recluso nela casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, nella casa, ha avuto momenti di malinconia, nei quali piangendo ha parlato della mamma scomparsa quando era ancora molto giovane: “Quando mi trovo in situazioni dove c’è una donna adulta che mi da delle attenzioni, come accade qui con Eleonora Giorgi, questo mi ...

Domenica Live - Eva Henger scatenata parla di Francesco Monte : “Al GFVIP grazie anche a me” : Eva Henger a Domenica Live torna a parlare di Francesco Monte e Canna-Gate Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte. Durante la puntata di Domenica Live del 7 ottobre è stato affrontato il tanto chiacchierato “canna-gate”. Ciò è avvenuto perché Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip in cui si trova ora, ha parlato della storia che l’ha coinvolto mesi fa a L’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha fatto diversi riferimenti ...

Teresanna Pugliese su Francesco Monte : “Nemmeno io ero innamorata” : Francesco Monte non ha amato Teresanna: la Pugliese replica a Domenica Live Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip giusto ieri pomeriggio ha svelato ai suoi coinquilini di non aver mai amato Teresanna Pugliese, la sua ex fidanzata storica che era arrivata nella sua vita prima di Cecilia Rodriguez. Precisamente l’ex tronista di Uomini e Donne aveva affermato che dire di essere stato innamorato di lei era solo un parolone, ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi per la prima volta a letto insieme. Come li hanno beccati : Da giorni nella Casa del Grande Fratello Vip il legame tra Francesco Monte e Giulia Salemi è sempre più stretto. I due, lui ex tronista e lei influecer, sono sempre più vicini. Adesso però sembra ...

Fariba Tehrani - madre di Giulia Salemi/ "Mia figlia e Francesco Monte? Assetati di affetto" (Domenica Live) : Fariba Tehrani ospite a Domenica Live: la madre di Giulia Salemi ripercorre le tappe della sua vita di moglie e mamma in un Paese straniero. Infine il giudizio sulla figlia 23enne.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:12:00 GMT)