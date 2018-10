Francesco Monte al GFVip su Cecilia Rodriguez | “Non la amo più”

blogitalia.news

: Francesco Monte in casa e si parla di Cecilia Rodriguez. #GFVIP - trash_italiano : Francesco Monte in casa e si parla di Cecilia Rodriguez. #GFVIP - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP parla... ma a Francesco Monte ricorda un recente passato dal quale è praticamente impossibile fug… - GrandeFratello : Francesco Monte può continuare la sua avventura! #GFVIP -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)dopo lo sfogo di questa settimana per, fa chiarezza finalmente Perla settimana appena trascorsa non è stata semplice. L’ex diha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A consolarlo però ci ha pensato Giulia Salemi. Durante la diretta della terza puntata che stiamo seguendo live su Leggo.it Ilary ha voluto approfondire la situazione. Ilary vuole parlare cona proposito della crisi che ha avuto questa settimana e lo invita ad andare in Mistery room, dove c’è una gigantografia di. « Ogni giorno vedere le foto della tua ex ragazza non è semplice, fa effetto. Forse è giusto che mi viva quel dolore da cui sono fuggito. Le distrazioni mi hanno fatto andare avanti, ma non mi hanno fatto ancora accettare tutto quello che è ...