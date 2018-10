Francesco Boccia si candida per la segreteria Pd Dialogo con M5S

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) "Sì, mi candido". C'è anchenella corsa alladel Pd. "Lo devo rivoltare dalla testa ai piedi" afferma il deputato dem in un video in cui dialoga con la gente al mercato e annuncia la suatura: "se non ci riconnettiamo con le periferie, con i luoghi del disagio, della povertà, non torneremo più a essere credibile"... "Un'hashtag da lasciare è #aporteaperte, per dire a tutti: tornate"."Pensavamo di spiegare a chi c'era prima come andava il mondo e invece abbiamo portato il Pd al 18%, la dissoluzione del centrosinistra" spiega inoltre il deputato dem in un'intervista al Corriere della Sera, in cui punta il dito contro la rottamazione renziana che "ha fallito clamorosamente, è stato un disastro culturale e politico"."La nostra ossessione deve essere il lavoro. Puoi anche fare deficit, ma i soldi devi metterli tutti ...