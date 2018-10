Francesca Archibugi torna dietro la cinepresa per ' Un anno in Italia' con Micaela

Mignon è partita - Francesca Archibugi e Paolo Virzì dialogheranno di fronte al pubblico di Alice nella Città : Con la sezione Quei ragazzi, da quest’anno Alice si apre ai classici contemporanei, ai film del passato restaurati e riproposti per la loro forza e attualità; in collaborazione con la Cineteca Nazionale e il Luce CineCittà, festeggeremo in occasione dei trent’anni dall’uscita in sala il 20 ottobre 1988, il restauro di Mignon è partita, sorprendente esordio cinematografico di Francesca Archibugi, che da subito ebbe il sostegno del pubblico e ...