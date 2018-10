Fondi Ue a rischio | Bruxelles scrive a Lezzi | ' Pronti ad aiutarvi | ma attenersi alle

Dai Fondi nessun allarme-Italia I report sul rischio? Da Berlino e... : Un anno fa Ray Dalio, gestore del più grande fondo hedge al mondo (Bridgewater Associates), iniziava a scommettere contro l'Italia prevedendo sfracelli in caso di vittoria dei movimenti populisti alle elezioni di marzo, ma la scommessa non ha pagato e da maggio il gestore ha ridotto le posizioni al ribasso e non ha più fatto parlare di sè. Neppure la tensione di questi ultimi giorni attorno al Def sembra aver prodotto ...

Gli sfollati di Genova sul piede di guerra : “Fondi congelati - a rischio i risarcimenti” : Un mese e mezzo ad aspettarlo, il fatidico, ormai famigerato decreto Genova, e adesso vorrebbero stracciarlo. Sono sul piede di guerra gli sfollati della zona rossa, sui quali ieri si è abbattuta l’ennesima tegola: la società Autostrade ha congelato la seconda tranche dei contributi che il Comitato sfollati aveva chiesto per far fronte alle nuove s...

Tav - bloccato il maxiappalto per il tunnel : "Rispettiamo la volontà di Italia e Francia". A rischio 800 milioni di Fondi Ue : Telt, società incaricata di realizzare l'opera, congela il bando da 2,3 miliardi. Il governatore piemontese Chiamparino accusa: "Il governo sta allungando il brodo, allarme per le infrastrutture del Nord-Ovest e di tutto il Paese"

Regione non da Fondi - Di Primio minaccia chiusura Marrucino a rischio lavoratori e stagione lirica : Chieti - "Sabato 29 il Teatro Marrucino chiuderà i battenti a causa dei mancati trasferimenti economici dalla Regione". Lo ha comunicato il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, affiancato dal presidente del Cda Cristiano Sicari e dal direttore amministrativo Cesare Di Martino. "Nonostante le promesse manca il trasferimento di 500.000 euro dalla Regione. Senza questi Fondi, 300mila di contributi ordinari e 200mila legati a ...

Regioni nel mirino M5s : i Fondi sono a rischio : Il Movimento Cinque Stelle e la Lega preparano la battaglia agli sprechi. Nel mirino del governo ci sono i vitalizi. Un punto caro ai grillini che di fatto delle sforbiciate agli assegni d'oro stanno facendo un vero e proprio simbolo della loro permanenza al governo.Dopo aver annunciato i tagli alle pensioni sopra i 4500 euro, i pentastellati mettono nel mirino i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Il tema è stato affrontato nel vertice ...

«Viadotto Magliana e Ponte Marconi a rischio» : dopo la denuncia di Leggo arrivano i Fondi : Intanto, intorno alla sicurezza del Ponte della Magliana, oltre ai pareri tecnici, continua ad infuriare una polemica politica che parte dell'Aula Giulio Cesare per arrivare in Parlamento dove, dopo ...

Porto di Napoli - l'affondo degli armatori : «Lavori fermi - Fondi a rischio» : Porto fermo, Porto in movimento. I fronti si contrappongono con sempre maggiore forza man mano che ci si avvicina alla scadenza delle prime rendicontazioni dei fondi europei. Gli armatori sono quelli...

Fondi Lega - sentenza Riesame : “si a sequestro 49 milioni”/ Ultime notizie - rischio ‘default’ per Salvini : Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:41:00 GMT)

La voce della Politica Fondi comunitari - Lezzi : 'nessun rischio di disimpegno per la Basilicata' : Nessun rischio di disimpegno dei Fondi comunitari della Regione Basilicata. Lo stato di avanzamento dei programmi è più che positivo ed è in linea con i target imposti dalla Commissione europea. È ...

Concerto per Genova - nel giorno dei funerali l’appello di Gino Paoli per la raccolta Fondi e contro il rischio oblio : Nel giorno dei funerali di Stato che si sono svolti in città per 19 delle 42 vittime della strage del crollo del ponte Morandi, Gino Paoli ha annunciato la volontà di organizzare un Concerto per Genova, un evento musicale di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alle centinaia di sfollati che dopo il crollo si sono ritrovate senza una casa o nell'impossibilità di ritornarvi finché l'intera zona interessata dal tragico evento non sarà ...

Narni - mancano i Fondi - Leolandia a rischio? : Narni " Più che di rimanere senza soldi, Leolandia rischia di finire invischiata nella politica e questo, al di là dei fondi, sarebbe il problema peggiore. Quello che è successo nelle ultime ore dà ...

Blocco dei Fondi per le periferie urbane - Ferro : 'rischio conseguenze gravissime' : Wanda Ferro, che prosegue: "Siamo di fronte ad un esempio di schizofrenia politica che ha effetti devastanti per chi necessita di programmare in maniera efficace il futuro dei propri territori. ...

Slittano i Fondi del Bando Periferie - a rischio 18 milioni per Cuneo : Bloccati i soldi del Bando Periferie: un emendamento al decreto 'Mille Proroghe' approvato dall'aula del Senato rischia di far saltare ben 18 milioni di opere Cuneo. La decisione è arrivata a Palazzo ...