ilfattoquotidiano

: 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap - HuffPostItalia : 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap - Cascavel47 : Foggia, la denuncia del Sap: “50 migranti hanno aggredito due poliziotti nel ghetto di Borgo Mezzanone”… - AndFranchini : RT @AndFranchini: 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del #Sap -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Cercavano di evitare l’arresto di un migrante, fuggito da un posto di blocco, così un gruppo diha accerchiato econ calci e pugni due agenti in servizio anticaporalato nelle campagne delno. È quanto è successo venerdì 5 ottobre nella baraccopoli abusiva vicina al Cara, il centro per richiedenti asilo, di Borgo Mezzanone. Iriportato diverse ferite, con una prognosi di 15, 30 giorni. Secondo il Sindacato autonomo di polizia, gli “extracomunitari erano circa 50 e sarebbero residenti nel centrodi Manfredonia“. Tutto è cominciato da un controllo anticaporalato e di contrasto dell’immigrazione clandestina. Secondo la ricostruzione dell’accaduto gli agenti della Polstradaintimato l’alt ad un’auto che procedeva a forte velocità vicino a Borgo Mezzanone. Il conducente, poi riconosciuto come un ...