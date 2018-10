Fiumicino | trovato cadavere in un fosso | ' È di Maria scomparsa ieri' L' appello del marito

Fiumicino - trovato cadavere in un fosso : 'Forse Maria scomparsa nelle ultime ore' : Potrebbe essere di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. La donna è scomparsa da ieri. Il marito Daniele Scarpati aveva scritto su Fb: 'Mia ...

Fiumicino - ANZIANO TROVATO MORTO CON TESTA FRACASSATA/ Ultime notizie - rapina andata male? Disposta autopsia : FIUMICINO, ANZIANO TROVATO MORTO in casa con ferite alla TESTA. L'abitazione messa a soqquadro: furto finito in tragedia? In corso le indagini degli inquirenti, non si esclude alcuna pista.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:26:00 GMT)

