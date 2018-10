Fincantieri-Leonardo | matrimonio che non convince gli analisti

Leonardo/ Fincantieri in rosso - rumor su ipotesi aggregazione : In rosso Leonardo , -1,8%, e Fincantieri , -3%,. L'Economia del Corriere riferisce di un' ipotesi di aggregazione allo studio di alcune investment bank. L'obiettivo sarebbe la creazione di un polo della difesa e della cantieristica da ricondurre, ...

Profumo entra nella partita Naval Fincantieri -Leonardo piace ai 5S : Leonardo prova, con la benedizione di M5S, a infilarsi nella partita Stx- Naval Group-Fincantieri. Leonardo Profumo prova a sparigliare il gioco di Macron che approfittando delle incertezze politiche degli ultimi mesi in Italia ha cercato di recitare il ruolo di dominus dell’alleanza italo-francese nella cantieristica. Il futuro “Airbus dei mari” farà soldi più con le navi e i sistemi militari che non con quelle da ...

Leonardo e Fincantieri a duello per Vitrociset. Per Tria è una sconfitta : Al momento la situazione si può leggere come una sconfitta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che sin dall'inizio ha cercato di mediare tra le due controllate del Tesoro senza però ...

Leonardo : Profumo - accordo Fincantieri-Ng importante per tutti : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Il potenziale accordo tra Fincantieri e Naval Group” per un’alleanza nella cantieristica navale militare è “importante per tutti”. A sottolinearlo è l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, rispondendo alle domande degli analisti nel corso della conference per la presentazione dei risultati del primo semestre. “Se ha successo questa accordo ...