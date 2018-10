Figc | Sibilia | “donne partecipino fattivamente”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) "Come Lega nazionale dilettanti oggi abbiamo dato prova di grande responsabilità, abbiamo indicato due donne. Perché al di la della legge, siamo fortemente convinti che le donne debbano partecipare a pieno titolo alla Federazione. Pare che qualche problema ci sia per le altre componenti ma non ci riguarda. Io sono molto soddisfatto dell'assemblea di ieri". Lo dice il presidente della Lnd, Cosimo, alla conferenza stampa che ha seguito l'elezione dei cinque consiglieri federali (il sesto è di diritto lo stesso presidente di lega) in vista delle elezioni della Federcalcio del 22 ottobre. In rispetto delle pari opportunità previste dalla Legge 8/2018, sono stati eletti i consiglieri nazionali Andrea Montemurro e Stella Frascà, e i consiglieri di area Giuseppe Baretti (Nord), Francesco Franchi (Centro), Maria Rita Acciardi (Sud).