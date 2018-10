FIGC | Gravina sarà presidente | “ecco la mia ricetta per il calcio italiano”

Gabriele Gravina è il candidato unico alla presidenza della FIGC : L’attuale presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, sarà l’unico candidato alle elezioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che si terranno a Fiumicino il prossimo 22 ottobre. Il termine per la presentazione delle candidature era previsto per ieri, The post Gabriele Gravina è il candidato unico alla presidenza della FIGC appeared first on Il Post.

Il programma di Gravina per la FIGC #3 : obiettivo Euro 2028 : Tra gli obiettivi della presidenza Gravina c'è anche quello della possibile candidatura per organizzare gli Europei 2028. L'articolo Il programma di Gravina per la Figc #3: obiettivo Euro 2028 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il programma di Gravina per la FIGC : la riforma dei campionati : Niente rivoluzione ma un passaggio della Lega Pro al semiprofessionismo: ecco il piano di Gravina per i campionati. L'articolo Il programma di Gravina per la Figc: la riforma dei campionati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FIGC : Gravina si scaglia contro Tommasi : “Mi spiace per Tommasi che resta sordo alla nostra richiesta di partecipare al rilancio del calcio italiano: la scelta del distacco è immorale, il disimpegno è colpevole”. Così il presidente della Lega Pro e candidato alla guida della Figc, Gabriele Gravina, durante l’assemblea della Lega nazionale dilettanti a Roma. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

FIGC : Gravina è ufficialmente candidato : Gabriele Gravina è ufficialmente in corsa per la presidenza della Figc. E’ stata depositata, presso la Figc, la candidatura e le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti Aia e Aiac, che ne sostengono il programma. “Una nuova Federazione. Il calcio italiano di nuovo in gioco” è il titolo della piattaforma programmatica con cui Gravina si presenta per guidare via Allegri. “Essere ...

FIGC - depositata la candidatura a Presidente di Gravina : stata ufficialmente depositata la candidatura a Presidente federale di Gabriele Gravina. Alle ore 16.30, presso gli uffici della FIGC, sono state consegnate la documentazione e le firme dei delegati ...

Elezioni FIGC - depositata candidatura di Gravina : Alle 16,30 di oggi sono state depositate, presso la Figc, la candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza federale , le firme dei delegati di Lega Pro e Dilettanti anche per le altre due componenti ...