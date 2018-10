imiglioridififa

: Fifa 19: attivata la SBC della Pro League belga! - MiglioriFifa : Fifa 19: attivata la SBC della Pro League belga! -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) EA Sports ha attivato nella serata dell’8 ottobre su19 Ultimate Team la sfida creazione rosa del campionato belga, la ProQuest’anno, ricordiamo,ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in cui … L'articolo19:la SBCProproviene da I Migliori di