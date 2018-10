Fico incontra Moscovici | “Abbiamo convenuto di abbassare i toni | no agli attacchi Def?

Il presidente Fico incontra Cappato e Welby : “Il parlamento discuta la proposta di legge sull’Eutanasia” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione Luca Coscioni composta da Mina Welby , Marco Cappato e Filomena Gallo per discutere della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, sottoscritta da oltre 130mila cittadini e depositata in parlamento da oltre 5 anni.Continua a legge re

E Fico incontra gli anti-Salvini : "Migranti? Non puoi lasciarli in Libia" : E ai manifestanti che gli chiedevano conto della politica dei porti chiusi di Salvini, ha glissato assicurando che 'fino a questo momento, per tutte le navi rimaste in mare più del dovuto, è stata la ...