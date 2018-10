Fico incontra Moscovici a Bruxelles | No a pregiudizi Ue-Italia | lavorare sulla

Moscovici incontra Fico a Bruxelles : discussione positiva su manovra Italia : Il commissario europeo all'Economia Pierre Moscovici, che oggi a Bruxelles ha incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ha parlato di una 'discussione positiva' e ha spiegato che con un clima più disteso il dialogo ...

Fico incontra Moscovici : “Abbiamo convenuto di abbassare i toni - no agli attacchi. Def? Non è incostituzionale” : “L’incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l’esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo”. Dopo gli attacchi e le tensioni delle ultime settimane, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato il commissario Ue per gli Affari economici Pierre Moscovici a Bruxelles e ha cercato di dare segnali ...

Agricoltura - Musumeci incontra l'ispettorato provinciale : si discuterà delle difFicoltà : Il governatore Nello Musumeci incontrerà domani pomeriggio, nel palazzo della Regione a Catania, i capi dei nove ispettorati provinciali dell'Agricoltura. Saranno presenti anche l'assessore al ramo ...

Fico incontra Al Sisi al Cairo : ANSA, - IL Cairo, 17 SET - Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, é giunto stamattina al Palazzo presidenziale Ittihadeya per un incontro con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah Al-...

Domenica Fico al Cairo - incontra Sisi : ANSA, - ROMA, 14 SET - Il presidente della Camera Roberto Fico si recherà Domenica al Cairo per una visita di due giorni. Domenica incontrerà il presidente della Camera dei Rappresentanti Ali Abdel-...

Il presidente Fico incontra Cappato e Welby : “Il parlamento discuta la proposta di legge sull’Eutanasia” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto oggi una delegazione dell'Associazione Luca Coscioni composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo per discutere della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, sottoscritta da oltre 130mila cittadini e depositata in parlamento da oltre 5 anni.Continua a leggere

Rai : Capigruppo Pd incontrano Fico e Casellati : I presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati incontreranno nel pomeriggio, a quanto si apprende, i Capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci. L'incontro era stato ...