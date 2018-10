Fialdini e Timperi in bilico - la coppia 'separata' in studio : 'Separati' in studio. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sulla carta sono i co-conduttori de la 'Vita in diretta', nei fatti sono due rette parallele che non si incontrano mai. E nemmeno si vogliono ...

Fialdini-Timperi ai ferri corti - guai a 'La Vita in Diretta' : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, i conduttori de 'La Vita in Diretta' non riescono a trovare il feeling giusto. La scelta della Rai di sostituire l'empatico Marco Liorni con Timperi aveva ...

La vita in diretta - Dago-bomba su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : 'Minimi termini' - chi rischia : 'Ridotto ai minimi termini'. Così Dagospia definisce il rapporto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi , la nuova coppia di conduttori della vita in diretta , storico programma di Raiuno . Insieme ...

FRANCESCA Fialdini E TIBERIO TIMPERI/ Video - la battuta che imbarazza la conduttrice (La Vita in Diretta) : FRANCESCA FIALDINI e TIBERIO TIMPERI, un'altra frecciata a La Vita in Diretta: “Neanche questo capisci?”, dice la conduttrice al collega durante la puntata di oggi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:36:00 GMT)

“Fine”. ‘La vita in diretta’ - la decisione della Rai sulla coppia Timperi – Fialdini : La nuova stagione de La vita in diretta non convince, anzi, i due conduttori non convincono il pubblico. O meglio Tiberio Timperi e Francesca Fialdini proprio non piacciono ai telespettatori. In seguito alla tensione registrata tra i conduttori nei primi giorni della nuova stagione, i vertici starebbero pensando a un modo per scongiurare il peggio. Accuse di raccomandazione, sfoghi dietro le quinte, freddure in diretta: la situazione si sta ...

'La vita in diretta' - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si separano? Pronta la decisione della Rai : Sarà stata la scelta giusta rimpiazzare Marco Liorni con Tiberio Timperi e metterlo al fianco di Francesca Fialdini a La vita in diretta ? Lo scetticismo nei confronti della coppia di conduttori ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si separano? Presto la decisione della Rai : Sarà stata la scelta giusta rimpiazzare Marco Liorni con Tiberio Timperi e metterlo al fianco di Francesca Fialdini a La vita in diretta ? Lo scetticismo nei confronti della coppia di conduttori ...

Francesca Fialdini - frecciata a Tiberio Timperi/ La Vita in Diretta : “Neanche questo capisci?” : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, un'altra frecciata a La Vita in Diretta: “Neanche questo capisci?”, dice la conduttrice al collega durante la puntata di oggi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:34:00 GMT)

Timperi-Fialdini - siparietto a La Vita in Diretta/ Dopo le tensioni "Mamma dice di diffidare di toyboy e..." : siparietto tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nel corso puntata di oggi di La Vita in Diretta: Dopo le recenti tensioni, la conduttrice ha scherzato col collega parlando di toyboy...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:04:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 1 ottobre : il caos Fialdini-Timperi tiene ancora banco : La vita in diretta torna in onda oggi per una nuova settimana insieme a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che continua ad attirare la curiosità di tutti davanti e dietro alla telecamera(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:19:00 GMT)

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi/ Battuta gay-friendly : “Magari piaci tu a Sir Slade?” e lui risponde... : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, Battuta gay-friendly a La Vita in Diretta prima della nuova puntata: “Magari piaci tu a Sir Slade...”. La risposta del conduttore la spiazza(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:32:00 GMT)

La Vita In Diretta - Francesca Fialdini : “Sono arrivata a pretendere scuse in diretta da Tiberio Timperi - non è stato facile” : “Arrivare a pretendere in diretta le scuse da un collega, anziché ignorare l’accaduto, non è stato facile”, Francesca Fialdini parla per la prima volta a Grazia dopo le polemiche che hanno travolto la nuova edizione de La Vita in diretta. Una escalation di episodi nelle prime puntate tra battibecchi e gaffe fuorionda. La conduttrice aveva replicato stizzita: “Ma che battuta è questa?”, al collega Tiberio Timperi che le aveva ...

Timperi-Fialdini - quella brutta voce. “Dietro le quinte…”. Ora arriva la verità : Continuano i problemi a La Vita in diretta. Tutto è iniziato il 3 settembre, giorno in cui, dopo la pausa estiva, è ricominciata la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Facciamo un riassunto per chi non avesse visto la trasmissione quel giorno. La Fialdini era un po’ mogia, triste per aver preso un “29” all’esame universitario con Maurizio Costanzo, che, tra le altre cose, era presente in ...

Tensione a ‘La vita in diretta’ : Francesca Fialdini contro Tiberio Timperi dopo la battuta “storta” di lui. Guarda il VIDEO : Alta Tensione tra i conduttori de La vita in diretta, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Una Tensione sorta dopo L'articolo Tensione a ‘La vita in diretta’: Francesca Fialdini contro Tiberio Timperi dopo la battuta “storta” di lui. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.