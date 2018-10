Festa del carrettiere a Comiso

Orietta Berti - Festa al Nuovo con una regina della canzone : Tanti big del mondo della musica e dello spettacolo dunque in questo evento - realizzato in collaborazione con Agsm, Banca di Verona Bcc e Verona Aeroporto - per dare il giusto tributo ai migliori ...

Borsa di Tokyo chiusa - è la Festa dello sport : Borsa di Tokyo chiusa, è la festa dello sport – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa in occasione del Taiiku no hi, giorno dello sport e della salute, una festivita locale. Venerdì, l’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, tutta in territorio negativo, aveva registrato 23.783,72 punti, con una perdita di 191,90 punti, pari allo 0,80 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 23.781,76 punti, scendendo 5 ...

Roma invita alla Festa del cinema tre film documentari "per non dimenticare" : A 80 anni dalle leggi razziali e a 75 dalla deportazione degli ebrei Romani nella rassegna, 18-28 ottobre, una sezione speciale per i film di memoria Anteprima Con un omaggio al regista francese ...

Il presidente Ceriscioli a Roma alla maniFestazione del Villaggio Coldiretti sulle eccellenze agricole ed enogastronomiche : Tre giorni di incontri, tra il mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dei prodotti del territorio, workshop, fattorie didattiche, agriasilo e spettacoli . Non una semplice vetrina di ...

F1 - Lewis Hamilton diventa Campione del Mondo ad Austin se… Tutte le combinazioni per la Festa anticipata : Lewis Hamilon può già laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP di Austin che si correrà nel weekend del 19-21 ottobre sul celebre tracciato statunitense. Il pilota della Mercedes, grazie al successo conquistato in Giappone, ha allungato in classifica generale su Sebastian Vettel e ora può vantare 67 punti di vantaggio nei confronti del pilota della Ferrari. Questo significa che deve guadagnare otto lunghezze sul tedesco in ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la Festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

Roma - maniFestazione per la chiusura del TMB Salario : Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb , trattamento meccanico biologico, di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il ...

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma : info biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

Riace - maniFestanti sotto casa del sindaco : 'Tieni duro - non sarai mai solo' : Sono circa quattromila le persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Affacciato alla finestra ...

Niccolò Bettarini compie 20 anni : i video della Festa in famiglia : Su Instagram le immagini della cena per i 20 anni del primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Gruppo FS - con Trenitalia a Roma per la Festa del Cinema : Teleborsa, - Trenitalia ancora una volta conferma l' impegno a favore del mondo della cultura , a fianco di importanti eventi e istituzioni. Il Gruppo FS Italiane, infatti, promuove sconti sui viaggi ...

Mazda è auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma : Una flotta di 45 vetture CX-5 accompagnerà le stelle del Cinema e i grandi ospiti durante la rassegna Cinematografica in...

Gruppo FS - con Trenitalia a Roma per la Festa del Cinema : Trenitalia ancora una volta conferma l' impegno a favore del mondo della cultura , a fianco di importanti eventi e istituzioni. Il Gruppo FS Italiane, infatti, promuove sconti sui viaggi in treno e ...

Presentazione - con polemica - per la «Festa del cinema» : Cinzia Romani Internazionale e pop, la Festa del Cinema di Roma giunge alla tredicesima edizione, dal 18 al 28, all'Auditorium,, aprendo la porta dell'intrattenimento con tre parole-chiave: donna, ...