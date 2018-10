Ferrari | un flop iniziato con la drammatica scomparsa di Sergio Marchionne

Ferrari - Maurizio Arrivabene dopo le prove flop a Suzuka : 'Manca uno che fiuta l'aria e indirizza il gruppo' : Prima s'è preso una pausa di riflessione, poi è uscito a parlare coi giornalisti. Maurizio Arrivabene , Team Principal di Ferrari , era furioso dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone in cui ...

Ferrari STRATEGIA BOX DISASTROSA - FLOP IN QUALIFICA A SUZUKA/ Arrivabene “Errore grave e inaccettabile” : FERRARI STRATEGIA box DISASTROSA, FLOP in QUALIFICA a SUZUKA. Gomme e lettura meteo sbagliate: Vettel chiude in nona posizione con Raikkonen che strappa il quarto tempo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:19:00 GMT)