FDI Roma | Rifiuti | isola ecologica Acilia non più funzionante

Figliomeni (FDI) : Roma - intervenire su perdite idriche per evitare voragini : Roma – “Abbiamo presentato numerosi atti in Campidoglio per chiedere di affrontare seriamente la questione delle perdite idriche che, se da un lato fanno diminuire una risorsa fondamentale come l’acqua, dall’altro creano un effetto dilavamento del sottosuolo causando avvallamenti e spesso voragini”. “In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, celebrata tempo fa, l’Istat ha fornito una serie ...

Roma : Figliomeni fa marcia indietro e torna nel gruppo capitolino di FDI : Roma – Francesco Figliomeni fa dietrofront e, dopo aver annunciato l’addio poche settimane fa, torna nel gruppo capitolino di Fratelli d’Italia. Il consigliere era uscita da Fdi insieme a Maurizio Politi (passato alla Lega) per iscriversi al Misto, di cui era diventato capogruppo. L’annuncio del ritorno di Figliomeni nel partito di Giorgia Meloni e’ stato fatto stamattina in una conferenza stampa in Campidoglio a ...

De Priamo (FDI) : Roma - M5S spende un milione per acquistare 93 nuove auto blu : Roma – “I grillini in Campidoglio sembrano ormai una maionese impazzita. Solo qualche giorno fa, infatti, avevano annunciato di voler tagliare le auto di servizio e di rappresentanza addirittura presentando una mozione per installare dei dispositivi per la geolocalizzazione delle vetture al fine di capire il loro utilizzo”. “Oggi invece – come riportato dalla stampa – scoPriamo che attraverso un maxi-appaltone ...

FDI Roma : Ecopass - pronti alle barricate : Roma – “Arriva oggi in Consiglio comunale la folle proposta dei 5 Stelle di introdurre il pedaggio per entrare e uscire dall’anello ferroviario. Proprio cosi: per andare a lavorare, fare la spesa, portare i bambini a scuola, uscire la sera, i Romani dovranno pagare una tassa di accesso per ogni entrata e uscita nella zona compresa nell’anello ferroviario. Un provvedimento capestro per fare cassa sulla pelle dei Romani e ...

Migranti della Diciotti arrivati a Roma - FDI : il centro d'accoglienza lo paga lo Stato : I Migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera della Diciotti, secondo quando affermato dallo stesso Salvini, sono stati ricollocati un po' all'estero, mentre i rimanenti rimarranno in Italia ospitati dalla Chiesa Cattolica. Nella giornata di ieri due pullman con i Migranti a bordo si sono diretti verso Rocca di Papa, localita' in provincia di Roma, dove saranno collocati nel centro di accoglienza straordinaria gestito però dalla ...

FDI Roma : Il 3 settembre presenti a protesta lavoratori Cup : Roma – “Da Fratelli d’Italia solidarieta’ ai lavoratori del Cup (Centro Unico di Prenotazione), operatori dei call center e degli sportelli regionali sanitari, che a seguito del cambio d’appalto della gestione dei servizi rischiano da settembre di perdere in busta paga circa 200 euro al mese per via delle nuove condizioni contrattuali, e peraltro nonostante i protocolli sindacali, nel bando non c’era nessuna ...

FDI : Roma - prossima settimana Raggi e assessori in aula a riferire : Roma – “Visto il grande stato di fragilita’ del territorio capitolino, aggravato anche dall’assenza di manutenzione degli ultimi tre anni e mezzo e dei necessari interventi di messa in sicurezza sia del patrimonio stradale che delle infrastrutture, riteniamo necessario che il sindaco e gli assessori competenti della Giunta Raggi illustrino quanto fatto in questi due anni di consiliatura e quali interventi prevedono di ...