Fca | Jeep Renegade ibrida plug-in sarà prodotta a Melfi Il lancio nel 2020

Fca consolida leadership del mercato in Brasile a settembre. Mese record per Fiat Argo - Jeep Compass al top tra i Suv : TORINO - A settembre, Fiat Chrysler Automobiles , Fca, ha consolidato la propria leadership delle vendite nel 2018 in Brasile, con una quota di mercato del 17,7% nei primi nove mesi dell'anno. In...

Jeep Wrangler trascina Fca sopra Ford in America : Grazie al nuovo Jeep Wrangler si è verificato uno storico sorpasso a settembre nelle immatricolazioni registrate negli Stati Uniti: FIAT Chrysler Automobilies ha superato Ford. Per l'esattezza Fca ha immatricolato 200.769 vetture, crescendo del +14,5% rispetto a settembre 2017. Ford ha invece immatricolato 196.496 vetture, accusando un calo -11,3% rispetto a un anno fa. Fca conquista così il terzo posto tra i grandi costruttori, dietro a General ...

Fca : in mercato Usa +15% le immatricolazioni a settembre - top da 18 anni. Per Jeep e Ram altro record : NEW YORK - Fca us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato i dati delle immatricolazioni Usa di settembre, a livelli record grazie ai marchi di pickup truck Ram e dei Suv...

Fca - boom di vendite in UE a luglio - +17 - 2% - e agosto - +38 - 9% - . Cumulato otto mesi +3%. Jeep e Alfa sempre sugli scudi : TORINO - Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta 92.816 auto a luglio, +17,2%, e 73.259 in agosto, +38,9,. Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in...

Auto - mercato Ue cresce : +10% a luglio e +29 - 8% agosto. Jeep e Alfa Romeo trainano Fca : Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo ...

Fca accusa Mahindra di copiare la Jeep : l'azienda indiana si difende : Il plagio è qualcosa che nel mondo industriale è morto ricorrente. Spesso si parla di plagio nella musica. Del resto, dopo un secolo di pubblicazioni di brani musicali, è molto facile che qualche ...

Mercato auto - tre Suv targati Fca sul podio delle vendite diesel 8 mesi : 500X - poi Jeep Compass e Renegade : MILANO - Tre Suv - di cui due con un marchio americano - sul podio delle vendite italiane nei primi otto mesi del 2018. Stiamo parlando, nell'ordine, di 500X, Jeep Compass e Jeep...

Fca sorride ad agosto - ottimi risultati di vendita per Jeep - +138% - e Alfa Romeo - +67% - : TORINO - Nel mese di agosto ha registrato 'ottimi risultati' il brand Jeep, che ottiene la quota più alta , 6,2%, mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%....

Francia : immatricolazioni auto balzano del 40% ad agosto. Brilla Fca con Jeep e Alfa Romeo : Il mercato dell'auto francese mette il turbo ad agosto. Secondo i dati diffusi da Ccfa, il comitato dei costruttori di auto in Francia, il mese scorso le vendite sono salite del 40% a 150.391 unità, ...

Fca sceglie Ideal per la prima edizione dei Jeep Urban Games : Si tratta di un appuntamento che unirà divertimento, adrenalina, passione per lo sport e per i motori, dove anche la musica sarà protagonista grazie alla partnership con Radio Deejay , che vedrà ...

Fca - Manley vede Trump : 'Presidente quando scende da Air Force One dovrebbe prendere una Jeep' : NEW YORK - Un attacco alla Cina, il cui piano economico 'One Belt One Road Initiative', è un 'insulto'. Donald Trump con gli amministratori delegati di 15 delle...

Fca torna a crescere a luglio : +3 - 4% in Italia. Jeep raddoppia le vendite +102% - bene Alfa Romeo : 44 - 5% : TORINO - torna a crescere il gruppo Fca sul mercato italiano. A luglio il gruppo ha venduto 42.107 vetture, il 3,41% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 27,9 al 27,6%. Nei...

Il mercato dell'auto torna a crescere. Per Fca +3 - 4%. Jeep raddoppia le vendite : Il mercato dell'auto torna a crescere in Italia. La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di luglio 2018 152.393 autovetture, con una variazione di +4,42% rispetto a luglio 2017, durante il quale ...