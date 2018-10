Fare l’amore al primo appuntamento | pro e contro

dilei

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dopo un corteggiamento intenso fatto di giochi di sguardi e di like sui social, finalmente lui ti ha chiesto di uscire e tu hai accettato senza esitare. Hai scelto l’outfit per la serata e hai già prenotato una sessione di restyling per dargli il colpo di grazia. Vuoi essere perfetta perché lui ti piace veramente e proprio per questo non vuoi commettere passi falsi e bruciarti l’occasione della vita. Ti stai chiedendo se ci sarà feeling e molto probabilmente anche cosa succederà una volta che rimarrete da soli, in intimità. Lui ci proverà? E se dovesse succedere, vi fermerete al bacio o andrete oltre? Ma vale la pena spingersi fino a tanto alo non: questo è il dilemma! Mi piacerebbe poterti dire “perché no!” e chiudere qui l’argomento ma l’esperienza mi ha insegnato che generalizzare è sbagliato, soprattutto in amore. Ogni ...