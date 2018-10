Fare l’amore al primo appuntamento : pro e contro : Dopo un corteggiamento intenso fatto di giochi di sguardi e di like sui social, finalmente lui ti ha chiesto di uscire e tu hai accettato senza esitare. Hai scelto l’outfit per la serata e hai già prenotato una sessione di restyling per dargli il colpo di grazia. Vuoi essere perfetta perché lui ti piace veramente e proprio per questo non vuoi commettere passi falsi e bruciarti l’occasione della vita. Ti stai chiedendo se ci sarà feeling e molto ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo provoca Walter Nudo : "Faresti l'amore con me?" : La terza puntata del Gf Vip è stata ricca di colpi di scena, dall'eliminazione di Lisa Fusco all'ingresso nella Casa di Lory Del Santo.Durante la diretta, poi, la conduttrice Ilary Blasi e l'opinionista Alfonso Signorini hanno anche avuto modo di affrontare temi piuttosto delicati. Dall'omofobia alla violenza sulle donne. Un bel puntatone, insomma. Ma cosa è successo dopo la diretta del Gf Vip? Stando a quanto circola in rete, Ivan Cattaneo ...

Grande Fratello VIP : Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui : Ivan Cattaneo scatenatissimo al ‘Grande Fratello Vip’. Il cantautore e pittore, unico omosessuale dichiarato nella Casa, si è lasciato andare L'articolo Grande Fratello VIP: Ivan Cattaneo chiede a Walter Nudo se Farebbe l’amore con lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo a Walter Nudo : "Faresti l'amore con me?" : Ivan Cattaneo scatenato: unico gay dichiarato nella casa del Grande Fratello Vip 3, il cantante anni Ottanta sta corteggiando alcuni inquilini del reality show, non si capisce se per gioco o per davvero. Dapprima fu il turno di Francesco Monte: l'ex tronista di Uomini e Donne entrò nel mirino dell'artista, per poi rifiutare le sue avance. Cattaneo in quella fase è stato tranchant: "Allora lo fai solo per le telecamere, ha ragione Giulia ...

Il racconto della 23enne che ha visto morire il playboy Maurizio Zanfanti : "Eravamo amici - ogni tanto capitava di Fare l'amore" : Si conoscevano da due anni e "Zanza" le è morta fra le braccia. La 23enne con cui il playboy Maurizio Zanfanti ha trascorso le sue ultime ore di vita racconta quanto successo quella notte. "ogni tanto capitava di fare l'amore", dice al Resto del Carlino. Mauro mi era passato a prendere intorno all'una. Da lì, con la sua auto, siamo andati in un campo di sua proprietà in via Pradella. Abbiamo fatto l'amore in macchina, ...

«Un afFare di famiglia» : il film vincitore di Cannes al cinema fra amore e violenza : Un affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaLa casa è spoglia, arredata alla bene e meglio. Alle figlie di Osamu, però, non importa. Dopo una lunga giornata di lavoro, la sola cosa che conta è ricongiungersi con il papà, meravigliarsi per qualche trucco di magia e cercare di ...

«Un afFare di famiglia» : il film vincitore di Cannes al cinema fra amore e violenza : Un affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaUn affare di famigliaLa casa è spoglia, arredata alla bene e meglio. Alle figlie di Osamu, però, non importa. Dopo una lunga giornata di lavoro, la sola cosa che conta è ricongiungersi con il papà, meravigliarsi per qualche trucco di magia e cercare di ...

Frasi di scuse d’amore per lui e per lei : come chiedere scusa - Fare pace e continuare ad amarsi : Quante volte capita di litigare con la persona amata e di arrivare a dire cose che poi in realtà il più delle volte non si pensano e sono invece dettate dalla rabbia del momento? come tornare allora sui propri passi chiedendo scusa e facendo tornare la situazione alla vecchia normalità? Non c’è soluzione migliore in questi casi, se non quella di scrivere una mail, una lettera, o anche stesso un semplice messaggio in cui esprimiamo le nostre ...

Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani si sposano?/ "Lo riFarei - credo ancora nell'amore" : Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani si sposano? L'ex velina ha ritrovato la serenità e si dice pronta ad un nuovo sì se arriverà la proposta giusta: "credo ancora nell'amore"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : JULIETA e PRUDENCIO stanno per Fare l’amore ma… : Il matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) sarà tutt’altro che rose e fiori: oltre alla cerimonia nuziale momentaneamente interrotta dall’inizio della rivolta operaia capeggiata da Graciano Larraz (Fran Cantos), gli sposini avranno a che fare con una serie di “imprevisti”. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle anticipazioni si apprende che, ...

AMBRA ANGIOLINI - DEDICA D’AMORE A MASSIMILIANO ALLEGRI/ “Avevo bisogno di brillare - Fare qualcosa solo per me” : AMBRA ANGIOLINI, la bellissima DEDICA D’AMORE per il compagno MASSIMILIANO ALLEGRI: "L’unico uomo che sa abbracciarmi senza stringermi", le sue parole su Vanity Fair.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:40:00 GMT)

10 cose da non Fare dopo aver fatto l’amore : Hai appena finito di fare l’amore e quel clima di intimità, complicità e tensione emotiva è ancora nell’aria. Non hai ancora ripreso il completo possesso del tuo corpo e di te stessa, e stai ancora assaporando quell’abbandono estasiante al di là del tempo e dello spazio. Ma attenzione perché purtroppo il ritorno alla realtà è dietro l’angolo. Basta una parola sbagliata, un gesto inappropriato o, meglio, una domanda inopportuna. E tutta quella ...