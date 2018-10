Fallout 76 | vediamo in azione la bomba nucleare

eurogamer

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Uno degli elementi più interessanti in76 è sicuramente la possibilità di custodire i codici di lancio di un ordigno, prima di sguinzagliarlo sul campo, riporta VG247.Come possiamo vedere, in occasione di un hands-on è stato possibile vedere più da vicino questa interessante meccanica della "atomica", nel filmato riportato di seguito la possiamo anche vedere in.Quando l'ordigno è lanciato, abbiamo qualche minuto per correre verso un'area sicura che sia al di fuori dell'ampio raggio distruttivo della. Possiamo visualizzare l'area dell'esplosione come un grande cerchio rosso, per cui dovremo viaggiare velocemente all'infuori della zone per non essere inghiottiti dalle fiamme.Read more…