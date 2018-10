Fallout 76 | un video mostra i primi 40 minuti di gioco

eurogamer

(Di lunedì 8 ottobre 2018)76 è certamente uno dei giochi più attesi di questo 2018, un titolo che si discosta decisamente dalla tipica esperienza a cui sono affezionati i fan della serie, abituati ad esplorare in solitaria il mondo post-apocalittico di Bethesda.Il lancio delsi avvicina a grandi passi e, come saprete, sarà preceduto da una fase beta che avrà inizio prima su Xbox One il 23 ottobre. Oggi, grazie alpubblicato da Eurogamer.net, possiamo dare uno sguardo approfondito al titolo nei40ditratti dalla versione Xbox One X.Che ne dite?Read more…