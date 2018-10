Fallito il referendum contro le nozze gay in Romania | alle urne solo il 20 | 41% degli

Romania - è Fallito il referendum contro le nozze gay : Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania In Romania il matrimonio è (ancora) per tutti. È fallito il referendum con cui si chiedeva che all’interno della Carta ...

In Romania è Fallito il referendum per vietare i matrimoni gay : Il quorum era del 30 per cento ma ha partecipato solo il 20 per cento degli aventi diritto di voto The post In Romania è fallito il referendum per vietare i matrimoni gay appeared first on Il Post.

Macedonia - referendum Fallito sul nuovo nome. Ue e Nato più lontane - il premier non esclude elezioni anticipate : In Macedonia è fallito il tanto atteso referendum sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Macedonia del nord) dopo la firma con Atene lo scorso 17 giugno. L’affluenza alle urne non ha raggiunto il quorum del 50% più uno. Dopo lo spoglio del 98,61% è risultato che a favore si è espresso il 91,48% dei votanti, rispetto al 5,64% di contrari. Ne ha dato notizia la commissione elettorale, ma l’affluenza alle urne è ...

