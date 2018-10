Falla nella privacy del social di Google | «L’azienda sapeva ma non l’ha rivelato»

Falla nella privacy del sistema di Google : «A rischio i dati di 500mila utenti» : Un bug di Google+ scoperto nel mese di marzo avrebbe messo a rischio per anni i dati privati degli account di 500mila utenti ma la società ha deciso di non rivelarlo. La notizia diffusa dal New York Times

La Falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"

La Falla nella sicurezza di Facebook ha colpito 5 milioni di cittadini europei : Lo ha dichiarato la commissaria europea per la Giustizia, Vera Jourova, sottolineando che la dimensione dell'azienda "rende molto difficile la gestione, ma devono farlo dal momento che raccolgono i dati e guadagnano molto denaro usando le nostre vite private come merce"

Falla nella sicurezza - Facebook rischia una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti

Facebook - Falla nella sicurezza : hackerati 50 milioni di account : Facebook ancora nella bufera. La società di Mark Zuckerberg ha rilevato, all'inizio di questa settimana, un attacco alla sua piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo così a ...

La più grande Falla di sicurezza nella storia di Facebook : Sfruttando l'opzione "Visualizza come" qualcuno ha avuto la possibilità di accedere ai profili di oltre 50 milioni di utenti The post La più grande falla di sicurezza nella storia di Facebook appeared first on Il Post.

Facebook - Falla nella sicurezza - attaccati 50 milioni di account Zuckerberg : 'Tutto riparato' : 'Affrontiamo costanti attacchi da persone che vogliono impossessarsi degli account o rubare informazioni nel mondo', ha detto ancora Zuckerberg sulla sua pagina Facebook. 'Mentre sono contento che l'...

Falla nella sicurezza di Facebook : "Attacco hacker ha colpito 50 milioni di account - dati a rischio" : Scoperto all'inizio di questa settimana un attacco alla piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media.

Falla nella sicurezza di Facebook : "Problemi per 90 milioni di account" : I problemi di sicurezza in Facebook non sembrano finire mai. Il gruppo ha spiegato che i suoi ingegneri hanno scoperto vulnerabilità che chiamano in causa quasi 50 milioni di account. Orami tutto questo "è chiaro". L'azienda ha scritto un blog post e ha spiegato che qualcuno è stato in grado di sfruttare vulnerabilità nella sicurezza. Questo ha permesso agli hacker, ancora non identificati, di avere accesso a "token" che sono l'equivalente di ...

Falla nella sicurezza di Facebook : "Hackerati 50 milioni di profili sul social" : I problemi di sicurezza in Facebook non sembrano finire mai. Il gruppo ha spiegato che i suoi ingegneri hanno scoperto vulnerabilità che chiamano in causa quasi 50 milioni di account. Orami tutto questo "è chiaro". L'azienda ha scritto un blog post e ha spiegato che qualcuno è stato in grado di sfruttare vulnerabilità associate a una funzione che consente agli utenti di vedere i loro profili come se fossero uno dei loro amici. Questo ha permesso ...

Facebook - Falla nella sicurezza : attaccati 50 milioni di account : Facebook ha rivelato una falla nella sicurezza, che ha riguardato "circa 50 milioni di account" e potrebbe aver permesso ad hacker di prendere il controllo dei profili.I team del social network hanno "scoperto un problema di sicurezza riguardante 50 milioni di account. "Prendiamo questa situazione estremamente sul serio", ha scritto il gruppo in un comunicato, aggiungendo che saranno "prese azioni immediate".La compagnia ha riferito di aver ...

Falla nella sicurezza di Facebook : «Hackerati 50 milioni di account» : Gli ingegneri del social network hanno scoperto il 25 settembre di essere stati colpiti da un attacco attraverso la funzione «Visualizza come..» che permette di vedere un’anteprima del proprio profilo pubblico. La società perde il 3 per cento in borsa

Stazione spaziale - la Falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos : 'Sabotaggio' : La falla, il piccolo foro, insomma, nella navicella russa Soyuz Ms-09 attraccata alla Stazione spaziale internazionale non è stata causata da un micrometeorite ma da uno sbadato tecnico che ha ...