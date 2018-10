F1 | Whiting mette a tacere Verstappen | “penalità a Vettel? L’incidente di Suzuka diverso

sportfair

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il delegato FIA ha risposto per le rime a, che ha chiesto nel post gara una penalità perdopo il contatto avvenuto alla curva Spoon Un contatto di gara, così è stato giudicato l’episodio che ha visto protagonistinelle fasi iniziali del Gp di. Nessuna sanzione né per l’olandese né per il tedesco, con il driver della Red Bull rimasto alquanto deluso. photo4/Lapresse Secondo la sua versione si sarebbe ripetuto lo stesso scenario di Shanghai, situazione completamente smentita da Charlie: “era entrato all’interno del tornantino colpendo e facendo girare l’auto di Seb, non penso che ci sia nessuna somiglianza fra i due eventi. Il mio ricordo di quell’incidente è che fu un caso molto chiaro di voler provocare una collisione e penso che ciò che Sebastian ha cercato di fare qui sia invece un genuino ...