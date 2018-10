F1 | Mondiale 2018 | con Lewis Hamilton vicino al titolo | cosa rimane alla Ferrari in

Rally Galles 2018 : Sebastien Ogier non sbaglia e va a riaprire il Mondiale con 7 punti di distacco da Neuville : Il Rally del Galles 2018 va al campione del mondo in carica Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, dopo essere volato al comando nella giornata di ieri dopo i guai di Ott Tanak, oggi ha gestito con grande sapienza il percorso, rispondendo all’attacco di Jari-Matti Latvala, ed andando a cogliere un successo globale di importanza indicibile. A questo punto, con due sole prove da disputare (Spagna e Australia) Ogier si riporta a sole 7 lunghezze ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez vola verso il titolo iridato - 77 punti di vantaggio su Dovizioso. Valentino Rossi terzo : Marc Marquez ha ormai ipotecato il Mondiale MotoGP 2018: lo spagnolo della Honda ha 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 mentre Valentino Rossi rimane in terza posizione con 26 punti di vantaggio sul compagno di squadra Maverick Vinales. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti MotoGP. Classifica Mondiale piloti MotoGP: # PILOTA punti 1. Marc Marquez 271 2. Andrea ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Mercedes vola verso la vittoria - +78 sulla Ferrari : La Mercedes ha ormai ipotecato la vittoria del Mondiale costruttori F1. Le Frecce d’Argento, dopo la doppietta conquistata in Giappone, hanno 78 punti di vantaggio sulle Ferrari che ormai hanno alzato bandiera bianca. Di seguito la Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Mercedes 538 2. Ferrari 460 3. Red ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton lanciato verso il titolo - 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno dopo la schiacciante vittoria ottenuta nel GP del Giappone 2018. Il britannico della Mercedes ha ora 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è limitato a un modesto sesto posto e ormai ha alzato bandiera bianca quando mancano quattro gare al termine della stagione. Valtteri Bottas ha preso un vantaggio discreto nei confronti di Kimi ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 - Francesco Bagnaia allunga su Oliveira dopo il GP di Thailandia : dopo la vittoria nel GP di Thailandia 2018 davanti al compagno di squadra Luca Marini, Francesco Bagnaia è sempre più leader nel Mondiale di Moto2 davanti al portoghese Miguel Oliveira. Mancano quattro gare al termine del Campionato. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Thailandia 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 259 punti 2 Miguel Oliveira KTM POR 231 3 Brad BINDER KTM RSA 157 4 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 132 5 Alex MARQUEZ Kalex SPA 126 6 ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Thailandia 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +26 in classifica : E’ Fabio Di Giannantonio (Honda) a conquistare il successo del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. Sull’inedito circuito di Buriram il centauro italiano ha prevalso al termine di una battaglia infinita in pista che avuto per protagonista il tricolore. Alle sue spalle infatti troviamo altri due centauri del Bel Paese: Lorenzo Dalla Porta (Honda) e Dennis Foggia (KTM), quest’ultimo al suo primo ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Ferrari per la rimonta disperata - Hamilton può chiudere il Mondiale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Alle ore 7.10 sul tracciato di Suzuka sarà in scena il 17esimo appuntamento di una stagione che, per quanto visto ieri nelle qualifiche, rischia di vivere una gara che andrà a chiudere i conti a LIVEllo di classifica generale. Lewis Hamilton, infatti, scatterà dalla pole position (l’ottantesima in carriera) mentre il suo rivale Sebastian Vettel prenderà il via ...

MotoMondiale - GP Thailandia 2018 : a che ora iniziano le gare e su che canale vederle in tv. Il programma su Sky e TV8 : Una domenica di gara interessante quella che si preannuncia in Thailandia, per la quindicesima tappa del Motomondiale 2018. Sul circuito di Buriram tante le emozioni che ci apprestiamo a vivere: nella classe regina Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sembrano essere i favoriti per la vittoria. Lo spagnolo ha ottenuto la 50esima pole in carriera ed è molto consistente sul passo ma attenzione a sottovalutare il ducatista e il redivivo ...

Business nesw : Banca Mondiale - crescita Pil della Fyrom al 2 - 5 per cento nel 2018 : Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi nel rapporto della Banca mondiale, l'economia macedone crescerà del 2,5 per cento nel 2018, del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,2 per cento nel 2020, ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale : Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018. Percorso Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il ...

