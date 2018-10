F1 | Arrivabene difende Vettel dopo l’errore di Suzuka | “il contatto con Verstappen? Seb

sportfair

In conclusione Vettel difende il team e dice che lui è stato d'accordo a prendere quel rischio, mentre Arrivabene punta… Vettel difende la squadra e parla di scelta condivisa. Arrivabene invece rompe la 'tregua' e non usa mezzi termini

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di, concluso con un risultato non proprio esaltante pere Raikkonen Il week-end dida dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a Hamilton e alla Mercedes. Non c’è però nessuna voglia di arrendersi, come sottolineaai microfoni di Sky Sports UK: “ma perché bisogna sempre parlare degli errori? Abbiamo avuto la comunicazione della penalità molto in ritardo, e Sebastian stava facendo il suo lavoro. Se volete parlare di un incidente di gara, lo accetto, ma è evidente che non siamo stati in grado di sfruttare tutto il nostro potenziale. Sabato abbiamo avuto il ...