Entusiasmo a Bari | 50 ingressi gratis per scuole e parrocchie

calcioweb.eu

: RT @CGILBari: La Fisac Cgil Bari ha celebrato oggi il suo congresso, Gaetano Errico succede a Lia Lopez come segretario generale: 'soddisfa… - BucciGigia : RT @CGILBari: La Fisac Cgil Bari ha celebrato oggi il suo congresso, Gaetano Errico succede a Lia Lopez come segretario generale: 'soddisfa… - CGILBari : La Fisac Cgil Bari ha celebrato oggi il suo congresso, Gaetano Errico succede a Lia Lopez come segretario generale:… - redazionetcp : Bari, Tovalieri: 'Entusiasmo ritrovato, biancorossi di un'altra categoria' -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Cinquanta accrediti gratuiti per le gare delriservati agli Under 18 di gruppi parrocchiali e scolaresche: l’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sport del Comune riguarda gli incontri in programma allo stadio San Nicola fino 31 dicembre 2018. “Nella convenzione di concessione d’uso dello stadio San Nicola in favore della nuova societa’ delCalcio – ha spiegato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli – abbiamo previsto la possibilita’ che diverse scolaresche e gruppi sportivi parrocchiali accedano gratuitamente allo stadio per tifare per la loro squadra del cuore. Lecontinuano a rappresentare importanti presidi di aggregazione e di inclusione sociale; la scuola e’ luogo che piu’ di ogni altro incide nella formazione dei nostri ragazzi, e consentire ad intere scolaresche di vivere le ...