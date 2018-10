Entella | Cassano | Grazie E da adesso basta cassanate

Cassano : 'Ringrazio l'Entella - basta cassanate. Su Totti - Higuain e Prandelli...' : L'attaccante più forte della Serie A? Higuain, è il miglior attaccante al mondo insieme a Suarez. Il tecnico più forte in A? Io posso dire qual è il tecnico migliori con il quale ho lavorato io e si ...

Cassano allo scoperto : “grazie all’Entella ma basta Cassanate” : Antonio Cassano ha deciso di tornare in campo, grazie alla chance fornitagli dall’Entella che ha scelto di metterlo sotto contratto dopo un lungo stop “Prandelli è stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Suarez e Higuain sono gli attaccanti più forti al mondo“. Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Skysport, con la sua solita schiettezza che lo contraddistingue. L’attaccante è tornato ad allenarsi ...

