Eni | BP e NOC ricominciano le esplorazioni in Liba

Mara VEnier all'attacco : "Il #MeToo? Se uno ti piazza la mano sul ginocchio - non è violenza. Basta dargli due pizze in faccia" : Un'intervista fiume, quella concessa da Mara Venier a Il Fatto Quotidiano. La conduttrice, tornata da poco alla conduzione di Domenica In su Rai Uno dopo anni di assenza, ha raccontato la sua vita. Partendo dall'infanzia, passando per l'impegno tra manifestazioni, cortei ed occupazioni femministe, gli amori importanti, fino ai rapporti col potere e con gli uomini.L'esperienza dell'impegno politico insieme a Gabriella Ferri, i "pugni chiusi" con ...