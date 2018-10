Ema e l' Olanda vacillano sotto il peso del trasferimento ad Amsterdam

ilsole24ore

: @claudiocerasa Vedi a far casino invece di cercare il dialogo? Poi magari Ema va in Olanda. PD al governo, ma se sbatti i pugni... - Rikie9661 : @claudiocerasa Vedi a far casino invece di cercare il dialogo? Poi magari Ema va in Olanda. PD al governo, ma se sbatti i pugni... - ema_rigitano : PlasticRoad, inaugurata in #Olanda la prima pista ciclabile in plastica riciclata - ema_rigitano : RT @lifegate: È la prima pista ciclabile al mondo costruita con la plastica riciclata. PlasticRoad, inaugurata nella città olandese di Zwol… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ilda Londra addell'Agenzia europea del farmaco, Ema, non si sta rivelando una passeggiata, come pure le Istituzioni olandesi continuano a far credere. E non sarà una ...