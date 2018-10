Elia Fongaro sarà eliminato? È scoppiata la scintilla con Lory Del Santo? Grande

Grande Fratello Vip 2018 - terza puntata/ Nuovo concorrente - eliminato e diretta : Elia Fongaro nel mirino? : Grande Fratello Vip 2018, diretta terza puntata: secondo eliminato, nuove nomination e un Nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Elia Fongaro SARÀ ELIMINATO?/ L'incidente del padre e i gravi problemi economici (Grande Fratello Vip) : ELIA FONGARO SARÀ ELIMINATO? L'ex velino di Striscia la notizia è in nomination. È uno dei pochi non emersi ancora all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:31:00 GMT)

GF Vip : Maurizio Battista svela il dramma segreto di Elia Fongaro : Maurizio Battista svela il trauma di Elia Fongaro al Grande Fratello Vip Il bel modello Elia Fongaro ha confessato a Maurizio Battista il difficile momento vissuto in famiglia. L’ex Velino di Striscia la Notizia sta iniziando ad aprirsi con i suoi compagni d’avventura e ha tirato fuori il suo dolore per un evento che ha cambiato radicalmente la vita sua e della sua famiglia. Mentre si trovavano nella camera da letto del Grande ...

Gianmarco Amicarelli/ Il fidanzato di Jane Alexander deve temere Elia Fongaro? (Grande Fratello Vip 2018) : Gianmarco Amicarelli è il fidanzato dell'attrice Jane Alexander, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Il musicista ha fondato la band Vatycans.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:10:00 GMT)

Eleonora Giorgi/ Il legame con Elia Fongaro e Stefano Sala diventa sempre più forte (Grande Fratello Vip) : Eleonora Giorgi, il legame con Elia Fongaro e Stefano Sala diventa sempre più forte. All'interno della casa poi i concorrenti più adulti la adorano. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:15:00 GMT)

Gf Vip 3 - Elia Fongaro piange parlando dell'incidente di suo padre : Non finisce di stupire al Grande Fratello Vip 3 Elia Fongaro: l'ex Velino di Striscia la notizia ha rimproverato due concorrenti del reality show che si stavano rincorrendo spruzzandosi dello sgrassatore, ricordando che suo padre ha perso un occhio in seguito a un incidente.Ha detto il ragazzo all'ormai amico Maurizio Battista:prosegui la letturaGf Vip 3, Elia Fongaro piange parlando dell'incidente di suo padre pubblicato su Gossipblog.it ...

Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono? La loro notte al Grande Fratello Vip : Attrazione fra Elia e Silvia del Grande Fratello Vip 2018: cosa è successo nella notte Tutti se lo stanno chiedendo: ma Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono davvero? Soprattutto durante le notti del Grande Fratello Vip succedono fatti interessanti, come quello dell’ulteriore avvicinamento fra i due. Non fanno mai nulla di teatrale, sono molto […] L'articolo Elia Fongaro e Silvia Provvedi si piacciono? La loro notte al Grande ...

Elia Fongaro in lacrime al Gf Vip per i genitori : l’incidente di suo padre : Elia Fongaro in lacrime per i genitori: il racconto al Gf Vip Stiamo conoscendo meglio Elia Fongaro al Gf Vip e le lacrime per i genitori di oggi ci hanno permesso di comprendere alcuni lati del suo carattere. Lo sfogo con Maurizio Battista è nato da un gioco: due ragazzi si stavano rincorrendo spruzzando dello […] L'articolo Elia Fongaro in lacrime al Gf Vip per i genitori: l’incidente di suo padre proviene da Gossip e Tv.

GFVIP Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi : Nella casa si gioca a ricreare il reality show di Maria De Filippi. Non è mai facile far passare il L'articolo GFVIP Elia Fongaro gioca a fare il Tronista GAY del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elia Fongaro sfiora il bacio con un uomo al Grande Fratello Vip. VIDEO : Grande Fratello Vip: Elia Fongaro ad un passo del bacio con Cattaneo L’avventura dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue senza troppi colpi di scena e nella tranquillità più assoluta. Le dinamiche della terza edizione del reality più spiato d’Italia non sono paragonabili a quelle della scorsa annata, complice un cast debole sotto tanti punti di vista. I Vip trascorrono le loro giornate raccontandosi, giocando a ...

Gf Vip 3 - Elia Fongaro gioca a fare il tronista gay : Non è mai facile far passare il tempo al Grande Fratello Vip 3, così alcuni inquilini della casa si sono inventati un format all'interno del format: Uomini e Donne. Protagonista assoluto il velino Elia Fongaro, che si è finto tronista gay alla ricerca dell'anima gemella, che ovviamente non poteva essere che Ivan Cattaneo.Ecco cosa ha detto il cantante del ragazzo: Elia è tantissima roba. La grande qualità che ho notato in Elia Fongaro è ...

Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip : vicino al bacio con un corteggiatore : Elia Fongaro tronista di Uomini e Donne… al GF VIP 2018! Elia Fongaro è stato un tronista gay al Grande Fratello Vip per un giorno (e per scherzo). O meglio per un’oretta circa. Quando arriva la noia, i coinquilini decidono di divertirsi inventandosi qualcosa. Questa volta Giulia Provvedi ha deciso di vestire i panni di […] L'articolo Elia Fongaro tronista gay al Grande Fratello Vip: vicino al bacio con un corteggiatore ...

Elia Fongaro ci prova con la Marchesa? Parla Valerio Merola : Valerio Merola lancia la bomba: Elia Fongaro cotto della Marchesa? Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip sono nate numerose coppie e, anche quest’anno, il pubblico da casa spera di poterne vedere delle nuove. C’è chi punta su Giulia Salemi e Francesco Monte o sempre sull’ex tronista di Maria De Filippi e Silvia Provvedi. E poi c’è chi come Valerio Merola crede che tra Elia Fongaro e la Marchesa ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Video - coccole e carezze tra Elia Fongaro e Giulia Salemi : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte e Giulia Salemi, sta nascendo qualcosa? "Non potranno essere una coppia a causa di Cecilia Rodriguez!"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:52:00 GMT)