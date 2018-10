Elezioni in Brasile | al primo turno trionfa Jair Bolsonaro | candidato di estrema destra

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le Elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

Elezioni in Brasile - oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

SPY FINANZA/ Elezioni e auto - i pericoli che arrivano da Brasile e Germania : Si avvicinano dei voti importanti in Brasile e in Germania. Paesi che sono tra l'altro uniti dal calo della produzione di automobili.

Elezioni Brasile - chi è Jair Bolsonaro e perché fa paura : Conclude il piano economico un taglio ai costi della politica che porterebbe i ministeri da 29 a 15. Il Brasile è stato colpito negli ultimi anni da una delle peggiori crisi economiche della sua ...

Elezioni in Brasile - Jair Bolsonaro in vantaggio nei sondaggi - : Il candidato del Partito Social-Liberale è dato al 32% delle preferenze. Dietro di lui l'economista Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori, fermo al 21%, ma in corsa da un mese dopo l'esclusione ...

Elezioni Brasile 2018 : sondaggi e candidati alla prova dei diritti umani : Nonostante questa storica presenza, secondo un rapporto dell'autorevole Grupo Gay di Bahia , Ggb, , il Brasile è il paese che più uccide Lgbti al mondo : 1 ogni 19 ore. Nel 2017 sono state ammazzate ...

Brasile - Elezioni : parlamento frammentato attende futuro presidente : ... dove le alleanze 'contro natura' saranno la regola per governare, a rischio di sprofondare nuovamente nella 'vecchia politica', come tristemente evidenziato dallo scandalo di corruzione 'Lava Jato'. ...

Elezioni presidenziali in Brasile - per chi tifano i mercati? : Questo è il motivo principale per cui il potenziale di crescita dell'economia brasiliana rimane basso, circa il 2%, e il rapporto fra debito pubblico e PIL continua a crescere rapidamente, al ritmo ...

BRASILE - JAIR BOLSONARO ACCOLTELLATO : COME STA?/ Ultime notizie : altri candidati Elezioni “stop a campagna” : JAIR BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Le Elezioni in Brasile sconvolte da violenze e processi : Roma. “E' ancora presto per poterne valutare tutto l’impatto, ma una cosa è sicura: questo attentato lo favorirà enormemente”. Socio del Center Group, Professore alla Università Paulista e analista internazionale, Gustavo Segré è un politologo argentino esperto di Brasile che commenta così con il Fo