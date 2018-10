Ed Sheeran | Rita Ora | Sting e gli altri | le star della musica inglese dicono «no» a Brexit

vanityfair

: RT @Beatrice011997: Walter Nudo:'Sono molto amico di Ed Sheeran.' Francesco Monte:'Oddio! Adesso mi sento un teenager!' FRANCESCO MONTE UN… - nocchi_rita : RT @Beatrice011997: Walter Nudo:'Sono molto amico di Ed Sheeran.' Francesco Monte:'Oddio! Adesso mi sento un teenager!' FRANCESCO MONTE UN… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) EdEdEdLaè un pericolo per l’industria culturale, stretta dentro a una morsa dalla quale sembra difficile districarsi. Ne sono sicuri EdOra,, Roger Taylor, Damon Albarn e tutti gli artisti bnnici che, domenica 7 ottobre, hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla premier Theresa May, responsabile delle delicatissime trattative che porteranno il Regno Unito fuori dall’Unione Europea. La lettera, pubblicata sull’Observer, mette in guardia dalla ghettizzazione dell’arte autoctona a causa del divorzio da Bruxelles. https://twitter.com/Cornwall4EU/status/1048719997466550273/photo/1 La preoccupazione, infatti, è tutta per una«pasticciata», che trasformi la Gran Bretagna in una «prigione culturale» che potrebbe generare dei seri contraccolpi per il business. A confermarlo è Sir ...