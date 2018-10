Economia Nobel 2018 a William Nordhaus e Paul Romer

Nobel Economia - vincono Nordhaus e Romer : cambiamento climatico e innovazione tecnologica : L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo ...

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Il Nobel per l'Economia per la prima volta andrà ad una donna? : Bond , del dipartimento di economia alla Oxford University. I due hanno teorizzato, all'inizio degli anni novanta, i cosiddetti stimatori Arellano-Bond, uno strumento per analizzare i dati ...

E ora a Di Maio l'"ig-Nobel" per l'Economia : Contro di lui c'è l'opinione della quasi totalità degli economisti, di Italia e probabilmente del mondo. Presto si vedrà chi ha ragione, e l'esperimento si farà, come dicevano i cerusici di un tempo, ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'Economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono ... : In un mondo fiscale complesso, con una miriade di tasse, è molto difficile, se non impossibile, per il singolo prevedere se, e quanto, pagherà il debito, eventualmente, fra anni. 10 Il valore della ...