Economia | ministro Sanità Grillo a ' La Verità' | non sono in uscita e non ci saranno tagli

Economia : ministro per il Sud Lezzi a 'Corriere della Sera' - reddito di cittadinanza non è assistenzialismo : Roma, 08 ott 09:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , M5S, , in una intervista al "Corriere della Sera" commenta l'esito di un sondaggio Ipsos secondo cui... , Res,

Economia. Paci scrive al Ministro Tria e solleva il problema accantonamenti : 'Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019, 2020 e 2021, e che questo incremento dell'indebitamento pubblico permetterà di ...

Messico : ministro Economia - fino a domenica per sapere se Canada entra nel nuovo Nafta : Città del Messico, 29 set 11:13 - , Agenzia Nova, - Entro il fine settimana si dovrebbe sapere se Stati Uniti e Canada riusciranno a chiudere le trattative per il rinnovo del Nafta , Trattato... , Mec,...

Economia : viceministro Fioramonti - tempo di fare investimenti a lungo negati - con Ue percorso condiviso : Bruxelles, 28 set 14:18 - , Agenzia Nova, - Ci sono tutte le condizioni per far sì che l'Europa si renda conto che bisogna fare quegli investimenti che per troppo tempo non sono stati... , Beb,

La Lega attacca Tria : se non è più nel progetto troveremo un altro ministro dell'Economia : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo alla trasmissione Agorà, ha affermato che "se il ministro Tria non è più nel progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia".

Costa d'Avorio - ministro dell'Economia dona generi alimentari e non alle vittime di Marahoué - : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Adama Koné, ha offerto alle popolazioni colpite dalle piene del fiume Bandama a Zuénoula e Bouaflé, generi alimentari e non per il primo soccorso. 'Il ministro ci ha chiesto ...

Serbia : ministro Finanze Mali a colloquio con missione Fmi - al centro pensioni e misure a stimolo Economia : Belgrado, 25 set 09:52 - , Agenzia Nova, - Il ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, è stato a colloquio con la missione del Fondo monetario internazionale , Fmi, giunta ieri a... , Seb,

Ex ministro tedesco : spetta all'Economia decidere se acquistare gas dalla Russia - : E mentre Mosca si attiene alle regole europee, l'economia tedesca decide da chi acquistare il gas", ha detto Gabriel. L'ex ministro è stato categoricamente in disaccordo con la dichiarazione del ...

Turchia : ministro Tesoro annuncia il Programma nuova Economia - obiettivo crescita al 5 per cento nel 2021 : Ankara, 20 set 15:58 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia, Berat Albayrak, ha illustrato oggi a Istanbul il Programma nuova economia , Yep, , il... , Tua,

Manovra - Di Maio contro Tria "Sì a un po' di deficit"/ Ultime notizie - il ministro dell’Economia è accerchiato : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Uno e Tria – Tutte le versioni del ministro dell’Economia - europeista e sovranista : Giovanni Tria è un economista e accademico. Quel che si tende a dimenticare, e che invece dovrebbe essere sempre rammentato, è che negli anni passati il professor Tria è stato consigliere di Renato Brunetta. Consigliava il professor Brunetta che consigliava il Cavalier Berlusconi sui passi falsi da evitare e sulle cose buone da fare. Consiglio su consiglio, Tria è andato avanti mentre sia Brunetta che Berlusconi sono andati indietro. Ora il ...

Il ministro dell'Economia Tria : 'Riduzione tasse per la classe media e lotta alla povertà' - : Il ministro dell'Economia Tria si è soffermato su tali aspetti durante la sua partecipazione al Bloomberg Forum di Milano, rimarcando: 'Il governo, pur rispettando i vincoli europei, si impegna in un ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Bisogna andare oltre la Flat Tax e ridurre le tasse alla classe media” : "Bisogna andare oltre la Flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media. Siamo ad uno studio molto avanzato che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile", ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando dei provvedimenti che confluiranno nella legge di bilancio.Continua a leggere