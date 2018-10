Ecco le case più esclusive | ora alla portata di tutti

Ecco il decreto Salvini - stretta sui migranti e sulle case occupate : È arrivato il giorno più atteso da Matteo Salvini, quello della svolta securitaria impressa all’intero governo giallo-verde. Con l’approvazione, oggi in Consiglio dei ministri, del decreto che porta il suo nome, cambia di segno l’approccio alla materia degli sgomberi di case occupate e dell’accoglienza dei migranti. Due capisaldi della gestione pre...

Modena - Start-up - bar e case - Ecco le Fonderie : così la giunta gioca l'ultima carta : Rispolverato il vecchio piano d'intervento con l'università. C'è già una delibera: lavori suddivisi in quattro stralci

Indagini della Guardia di Finanza - Ecco quante sono le case vacanza irregolari : Q uante sono le case vacanza irregolari individuate nel corso dell'estate dalla Guardia di Finanza? Secondo i dati forniti dalle Fiamme gialle, un'abitazione su due è stata affittata in maniera ...

“Me lo ha portato via”. Eccolo il tanto ‘chiacchierato’ figlio di Giucas Casella. Mamma Carol in lacrime in tv a raccontare il suo dramma : Negli ultimi tempi il nome di James Casella è entrato a far parte delle scalette di Barbara d’Urso. Dallo scorso marzo, infatti, a Domenica Live viene trattato il caso di Giucas e Carol, la donna che gli ha dato il primogenito. Ma i rapporti tra Casella e la donna non sono mai stati idilliaci. A parlarne per la prima volta in pubblico era stato proprio il paragnosta che, a Verissimo, aveva rivelato: “È vero, l’ho cresciuto da solo. Ho fatto da ...

Il Ragazzo di Campagna - il cult con Renato Pozzetto rivive a Borgo Tre Case : Ecco come : Beato te, contadino. A 34 anni distanza il rito si ripete. Il 22 settembre 2018 si celebrerà un grande raduno di fan (“con orchestrina”) di Artemio e Maria Rosa proprio nel fittizio Borgo Tre Case, frazione di Borgo Dieci Case. Chi non sa che stiamo parlando de Il Ragazzo di Campagna, il film diretto nel 1984 da Castellano e Pipolo, e interpretato da Renato Pozzetto, alzi la mano e subito esca dall’aula. A Borgo Tre Case, che è poi Carbonara al ...

Ecco MASTERCASE H500 : la nuova creatura di Cooler Master : Eccoci alle prese con un nuovo case sicuramente molto interessante e da non sottovalutare. Scopriamolo nel comunicato ufficiale di Cooler Master:Cooler Master è da 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.Dal proprio DNA nascono quindi una serie di soluzioni ...

2 - 4 milioni di italiani hanno chiuso in anticipo il mutuo - Ecco quali case puoi permetterti : Chi ce l’ha fatta ha impiegato poco più di nove anni contro i ventitrè di durata media dei prestiti. Il 25% ha impiegato i suoi risparmi per raggiungere lo scopo, mentre il 13% ha utilizzato la liquidazione dei genitori e un’analoga percentuale ha attinto al proprio Tfr

SENATO - CASELLATI : "TAGLIO STIPENDI A CHI LAVORA POCO"/ Ecco quanto percepisce un senatore : SENATO, CASELLATI: “Taglio STIPENDI a chi LAVORA poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:11:00 GMT)

IL TESSERAMENTO - La Lega di Mastroianni mette le radici anche a Portico di Caserta - Recale e Curti : Ecco tutte le adesioni e le foto : La capacità politica da mettere in campo è proprio rappresentata dal saper fare sintesi tra la forza attrattiva della Lega di Salvini e l'attenzione che, sempre, deve essere presente al fine di ...

Genova - Ecco come il ponte Morandi è "appoggiato" sulle case : VIDEO : Genova, ecco come il ponte Morandi è "appoggiato" sulle case: VIDEO Il viadotto crollato nel capoluogo ligure è stato costruito dopo le case sottostanti. Nelle immagini di Sky tg24, girate all’interno della zona rossa, si vede che alcuni cornicioni dei palazzi sono stati intagliati per permettere alla struttura di ...

